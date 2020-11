Zack Snyder pourrait-il jamais réaliser un film Star Wars?

Warner Bros.

Watchmen and Batman v Superman: Dawn of Justice Le réalisateur Zack Snyder a admis sa passion pour l’univers de Star Wars et s’est ouvert à la possibilité de diriger un futur film se déroulant dans une galaxie lointaine.

Voici ce qu’il a dit dans une récente interview avec The Film Junkee (via CBM):

« Je suis un grand fan de Star Wars. La raison pour laquelle j’ai commencé à faire des films à l’âge de 11 ans était à cause de Star Wars. C’est sûr que cela a eu une énorme influence sur moi et m’a vraiment mis dans cette voie mythique avec Joseph. Campbellian prend les archétypes et la narration. Ouais, Star Wars est ça pour moi. Je m’intéresse à Star Wars « .

Snyder a ensuite ajouté:

« Je ne pense pas avoir une histoire écrite maintenant que … je ne sais plus comment je m’intégrerais dans l’univers de Star Wars. Je ne sais pas ce que c’est. C’est donc une chose que j’aime, mais Je ne sais pas si je … peut-être que ça m’a quitté. Je l’aime toujours et j’ai des sabres laser partout dans la maison « .

En 2013, deux ans avant la sortie de The Force Awakens, il y avait des rumeurs selon lesquelles Lucasfilm lorgnait Snyder pour un film Star Wars inspiré de Seven Samurai (1954), mais le projet n’est jamais devenu réalité. Pourraient-ils le rappeler dans un proche avenir?

Après la trilogie de la suite et la réponse mitigée du film Han Solo, Lucasfilm et Disney n’ont pas encore annoncé de voie claire pour l’avenir cinématographique de la franchise. Nous savons que Taika Waititi dirigera un film autonome, mais la façon dont la saga se forme n’est toujours pas claire.