Zack Snyder partage une bande-annonce N&B pour la Justice League de Zack Snyder

Justice League de Zack Snyder est l’un de ces projets étranges où il est un peu irréel que cela se passe vraiment. La version théâtrale du film était un raté légendaire au box-office, de manière critique et, plus important encore, avec les fans. Réalisateur Zack Snyder nécessaire pour s’éloigner de la production de Ligue de justice pour une raison tout à fait justifiée, et Warner Bros. Joss Whedon pour faire quelques reprises et terminer le travail de post-production. À l’époque, cela était considéré comme une décision mutuelle pour toutes les personnes impliquées, mais au cours des trois dernières années, il y a eu de plus en plus de rumeurs et d’allégations selon lesquelles ce n’était pas une décision mutuelle. Ces allégations sont toujours soumises au processus d’enquête au moment de la rédaction du présent rapport.

Quand Ligue de justice est sorti, les fans ont commencé à remarquer la différence entre la première bande-annonce dirigée par Snyder et la version théâtrale, et c’est ainsi que le mythe de la Snyder Cut est né. Le Snyder Cut, une version presque finie de Ligue de justice avant la post-production et les reprises finies, existait quelque part, et il fallait juste la publier. Ils ont fait campagne pour la sortie de cette coupe. Finalement, HBO Max a annoncé son intention de sortir Justice League de Zack Snyder, une mini-série qui nécessiterait plus de 30 millions de dollars supplémentaires. L’existence de Justice League de Zack Snyder est la preuve que la version mythique, pour la plupart complète, du Snyder Cut n’existait pas. Fait intéressant, Warner Bros.et HBO Max sont prêts à consacrer le budget de nombreux films à plus petite échelle à quelque chose qui a sous-performé au box-office et qui a initialement dépassé le budget. Cela signifie qu’ils sont convaincus que ce projet attirera beaucoup de nouveaux abonnés à HBO Max.

Au moment de la rédaction de cet article, Snyder décompose la nouvelle version en noir et blanc de la bande-annonce de Justice League de Zack Snyder sur Vero. Il a également publié cette version en noir et blanc de la bande-annonce sur son Twitter.

Justice League de Zack Snyder diffusera sur HBO Max dans le courant de 2021.

