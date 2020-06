Zack Snyder partage un avant-goût à la Justice League de Zack Snyder

Pendant près de deux ans et demi, un segment particulier du fandom de l’univers DC était lié et déterminé à voir la sortie de Zack Snyder version de Ligue de justice. Une version sans tous les re-shoots et changements qui ont été apportés lorsque Snyder a dû s’éloigner du projet pour des raisons tout à fait légitimes. Ces fans obtiennent une version de ce qu’ils voulaient, mais pas exactement. Comme certains l’ont souligné, il y a une différence entre le Snyder Cut et le Justice League de Zack Snyder, qui arrive à HBO Max l’année prochaine. Ce dernier avait besoin de 30 millions de dollars ou plus pour le faire décoller, et c’est probablement dans le bas de l’estimation. L’existence de Ligue de justice de Zack Snyder est la preuve que le Snyder Cut n’a jamais vraiment existé parce que le Snyder Cut était quelque chose qui pouvait être sorti facilement Ligue de justice de Zack Snyder va nécessiter une quantité importante de travail. Ce fut un grand coup pour HBO Max, et bien que nous n’ayons toujours pas beaucoup de détails fondamentaux, comme ça va être une mini-série ou juste un très long film puisque la durée de la rumeur est de quatre heures, certaines nouvelles l’information pourrait être au coin de la rue. Snyder s’est rendu sur Twitter pour partager un premier aperçu du film et dire que nous allons en savoir plus lors de l’événement DC FanDome le samedi 22 août.

Premier aperçu de JL. Préparez-vous pour en savoir plus sur DC FanDome. @hbomax #releasethesnydercut #DCFanDome pic.twitter.com/WIWwFo4Xnt – Zack Snyder (@ZackSnyder) 18 juin 2020

Le DC FanDome semble être une version en ligne de ce que vous attendez de quelqu’un comme DC au San Diego Comic-Con. En fait, ils ont fait quelque chose de similaire à celui d’il y a quelques années pour DC Universe, où vous pouviez faire le tour de cette installation dans le quartier de Gaslamp. Alors, prenez une idée comme ça, combinez-la avec une présentation Hall H, et c’est essentiellement ce qui se passe ici. Nous devrions obtenir un peu d’informations sur les films et les émissions de télévision à venir lors de cet événement, y compris plus sur Justice League de Zack Snyder, peut-être même une date de sortie définitive ou le format, d’autres films DC comme Wonder Woman 1984 et d’autres émissions de télévision.

Ligue de justice de Zack Snyder devrait sortir en 2021.

