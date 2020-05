Zack Snyder organise une soirée Watch of Man of Steel – / Film

C’est un oiseau, c’est un avion, c’est une autre fête de veille en ligne. Mais celui-ci rassemblera sûrement certaines des personnes les plus vocales en ligne. Zack Snyder accueille un Homme d’acier regarder la soirée sur Vero pour «célébrer le symbole ultime de l’espoir». Le réalisateur fera des commentaires en direct et répondra aux questions du public soumises en ligne.

Les parties de visionnage en ligne de films de bandes dessinées bien-aimés sont devenues l’événement du jour pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), James Gunn ajoutant des commentaires Twitter en direct à gardiens de la Galaxie et Taika Waititi donnant des détails sur la prochaine Thor lors d’une soirée montre Instagram pour Thor: Ragnarok. Maintenant, Zack Snyder rejoint le train de la montre avec une prochaine Homme d’acier regarder la fête. Snyder organisera la soirée de veille sur Vero, la plate-forme de médias sociaux que seul Snyder utilise, où il fera des commentaires en direct et répondra aux questions du public.

« Beaucoup d’entre nous ont du mal pendant cette période difficile », a écrit Snyder sur Twitter dans son annonce de la soirée de veille. « Je pensais qu’il pourrait être cathartique de se réunir maintenant pour une soirée de veille de l’homme d’acier et de célébrer le symbole ultime de l’espoir. »

Beaucoup d’entre nous ont du mal à traverser cette période difficile. Je pensais que ce pourrait être cathartique de se réunir maintenant pour une soirée Watch of Man of Steel et de célébrer le symbole ultime de l’espoir. Soumettez quelques questions, j’y répondrai quelques-unes après. #homme d’acier #Superman https://t.co/PdvGayTe7b pic.twitter.com/GMvIWyD4y4 – Zack Snyder (@ZackSnyder) 18 mai 2020

Déjà les réponses au tweet de Snyder contiennent des dizaines de questions sur le tristement célèbre «Snyder Cut» du réalisateur de Ligue de justice et pas Homme d’acier. Mais compte tenu des références énigmatiques du cinéaste à sa version de 2017 que Joss Whedon a embarquée pour terminer la réalisation, il est probable que Snyder taquinera encore plus cette coupe mythique lors de la soirée de veille en ligne. D’autres réalisateurs comme Gunn et Waititi ont utilisé des soirées de veille pour révéler des anecdotes sur le film et taquiner également de futurs projets.

Dommage que le Homme d’acier regarder la partie finira probablement par être dépassé par les conversations Snyder Cut, comme Homme d’acier tient en fait le meilleur parmi les films DC de Snyder. Le cadrage de Snyder du Superman d’Henry Cavill en tant que figure de Jésus était un peu sur le nez et la sombre représentation du super-héros était en décalage avec le personnage de bande dessinée bien-aimé, mais l’ambition du film est admirable. Pour ceux qui n’ont pas vu Homme d’acier dans quelques instants, voici le synopsis:

Avec la destruction imminente de Krypton, leur planète d’origine, Jor-El (Russell Crowe) et sa femme cherchent à préserver leur race en envoyant leur fils nouveau-né sur Terre. Le vaisseau spatial de l’enfant atterrit à la ferme de Jonathan (Kevin Costner) et Martha (Diane Lane) Kent, qui l’appellent Clark et l’élèvent comme leur propre fils. Bien que ses capacités extraordinaires aient conduit l’adulte Clark (Henry Cavill) à vivre en marge de la société, il trouve qu’il doit devenir un héros pour sauver ceux qu’il aime d’une menace terrible.

Snyder’s Homme d’acier veille aura lieu sur Vero le 20 mai 2020 à 8 heures du matin. TVP.

