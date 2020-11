Zack Snyder donne presque la manière «  super cool  » que Darkseid communiquera dans la Ligue de la justice

DeSaad sera également pratique pour faire la lumière sur la dynamique entre Steppenwolf et Darkseid dans Justice League de Zack Snyder. Dans les bandes dessinées, le premier est l’oncle de ce dernier, donc vraisemblablement ce lien familial est toujours en place dans le DCEU, et nous apprendrons pourquoi Steppenwolf est si subordonné à Darkseid. Il n’est pas non plus surprenant d’entendre que nous aurons un aperçu de l’ambition personnelle de DeSaad, compte tenu de la façon dont il est connu pour être un intrigant et un traître.