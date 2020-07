Zack Snyder déteste vraiment la coupe ‘Justice League’ de Joss Whedon

Tandis que [email protected] est la plus grande histoire de rassemblement de nerds de cette semaine, il y a une autre convention de fans qui se déroule en même temps appelée Justice Con, centrée sur la «Justice League» de 2017. Pendant le «Pleins feux sur Zack Snyder», le réalisateur qui divise est devenu offensif et a eu des mots durs à propos des images que Joss Whedon a tournées pour le film.

«Il n’y aurait aucune chance sur terre que j’utilise une photo qui a été faite avant, euh, après avoir quitté le film. Je détruirais le film, je mettrais le feu avant d’utiliser une seule image que je n’ai pas photographiée », a-t-il demandé à Snyder lors de son panel Justice Con. «C’est un fait très dur.

«Je ferais littéralement exploser ce putain de truc si je réfléchissais une seconde,» ajouta Snyder. «Tout ce que vous voyez dans ce film qui vous rappelle l’autre sortie en salles, ce que je n’ai pas encore vu, je n’ai littéralement jamais vu, serait parce que c’était une chose que j’avais faite, et il a emprunté pour n’importe quel monstre [was] que vous avez vu au théâtre.

Regardez le clip entier ci-dessus. Les commentaires de Snyder sur la version Whedon de «Justice League» se produisent environ 35 minutes. Et pour ceux d’entre vous qui veulent voir un aperçu du prochain film, passez à environ 31 minutes.

Whedon a repris «Justice League» de son réalisateur crédité, Zack Snyder, qui a brusquement quitté le film en mai 2017, plusieurs mois après le début de la post-production. Whedon a été embauché pour «terminer» le film, mais il avait plus que du travail de post-production à faire. Son travail consistait à le retravailler en un film qui n’avait pas besoin de mettre en place une suite directe, et de le faire tout en atteignant la date de sortie prévue du film en novembre 2017. Cela impliquait de dépenser des millions sur des scènes supplémentaires avec des acteurs qui, de manière hilarante, étaient clairement déjà passés à d’autres rôles, puis en les combinant avec des images de Snyder réutilisées.

Whedon a essentiellement réalisé la moitié d’un nouveau film en moins de 5 mois et le résultat correspond à ce à quoi vous vous attendez.

Lire aussi: Solo de Joss Whedon [email protected] Panneau silencieusement retiré de la planification

«Justice League» a eu la pire ouverture pour un film basé sur DC Comics depuis des années, se situant bien en deçà des attentes du studio à 96 millions de dollars nationaux. Le film a rapporté 658 millions de dollars dans le monde. Suite à cette débâcle, les fans de Snyder ont commencé à exiger que Warner Bros. publie un film reflétant son plan original en utilisant le hashtag #ReleaseTheSnyderCut. La campagne a finalement été approuvée par les stars du film, ce qui semble avoir conquis Warner Bros. En mai, il a été annoncé que Snyder reviendrait pour superviser la sortie de ce qu’ils appellent «The Snyder Cut» sur HBO Max en 2021; mais il reste à voir si ce film sera essentiellement ce qu’il a filmé ou quelque chose de nouveau.

Depuis lors, des personnes associées à la version très décriée de Whedon de «Justice League» se sont publiquement prononcées contre elle, notamment Ray Fisher, qui a joué Cyborg dans le film. Plus tôt ce mois-ci, il a publiquement accusé Whedon de comportement non professionnel et abusif pendant le tournage. Il a réitéré ces accusations et a même osé publiquement

Whedon est surtout connu comme le créateur de «Buffy the Vampire» et de son spin-off «Angel», ainsi que de la série «Firefly», «Dollhouse» «Marvel’s Agents of SHIELD». Il a réalisé à la fois «The Avengers» et sa suite «The Avengers: l’ère d’Ultron. » Whedon travaille actuellement sur la série de science-fiction victorienne dirigée par Laura Donnelly «The Nevers» pour HBO.

La coupe de Zack Snyder de «Justice League» sera publiée sur HBO Max en 2021.