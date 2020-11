Zack Snyder a déjà planifié la Justice League 2

Zack Snyder réalisera enfin son souhait avec l’arrivée de la Snyder Cut of Justice League sur HBO Max en 2021, mais il s’avère qu’il a déjà une histoire en tête autour de Darkseid et d’une éventuelle suite de la Justice League.

S’adressant à The Nerd Queens (via ScreenRant), le réalisateur a taquiné ses idées pour un suivi potentiel du film:

« Si vous avez dit à l’un des acteurs du film ce qui se passe dans la suite ou ce qui se passe plus tard… alors [Ray Porter] et je parlais de ça et ce qui est cool, quelle est la bonne réponse à certaines questions? C’est une bonne question à me poser, comme qu’est-ce que je dis au monde sur ce qui se passe quand Darkseid arrive sur Terre? Alors quoi? La vérité est, ai-je écrit et ai-je eu et conçu un complet – est-ce que je sais ce qui se passe quand Darkseid? Oui. La réponse est que je sais ce qui se passe… Mon but est seulement de dire et de spéculer sur ce que c’est et que ce serait excitant, je pense que c’est une bonne chose.