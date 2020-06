Zachary Quinto parle de Star Trek 4 et le casting reviendrait

Quand J.J. Abrams et ses écrivains ont apporté Star Trek sur grand écran en 2009, le monde était un peu différent. L’univers cinématographique Marvel commençait à peine, nous étions à quelques années de l’univers de DC pour décoller leur propre franchise, Disney n’avait pas encore acheté Star Wars à George Lucas, et même si Le Chevalier Noir changé la dynamique tout Hollywood n’avait pas encore été repris par les nerds. Ce film étant un énorme succès a été l’un des changeurs de jeu, avec Homme de fer et Le Chevalier Noir, que peut-être ces choses qui étaient considérées comme des fandoms de niche depuis tant d’années pourraient atteindre un public plus large. Le deuxième film, cependant, a été aussi bien reçu que le premier film et pour certains, ils pensaient que les adaptations au grand écran de Star Trek étaient terminées. alors Star Trek Beyond est sorti il ​​y a quatre ans et même s’il était le meilleur des nouveaux films jusqu’à présent, il n’a pas bien fonctionné au box-office. Ce n’était pas une bombe mais ça n’a pas fait grand chose non plus et avec la mort prématurée de Anton Yelchin après le film et le casting, c’était difficile pour toutes les personnes impliquées. Il y a eu des tentatives pour faire décoller un quatrième film et ils ont même annoncé un réalisateur avec S.J. Clarkson mais quelque chose est arrivé et Star Trek 4 tout simplement pas arrivé. Ils ont de nouveau annoncé un film cette fois avec Noah Hawley dans le fauteuil du réalisateur, mais maintenant, les gens se demandent si le casting d’origine est de retour. Zachary Quinto a parlé à ComicBook.com et a été interrogé sur le film et s’il pense que Star Trek a sa place sur grand écran.

« C’est déjà en plein essor au format télévision avec Découverte et Picard et les retombées « , a déclaré Quinto. » Je ne peux même pas garder une trace du nombre de nouvelles histoires de Star Trek racontées depuis notre dernier film en 2016. Tout ce que je sais, c’est que nous avons tous vécu une expérience incroyable en des films. S’il y a un appétit pour plus de ces histoires avec nous en eux, je suis sûr que nous serions tous ravis de revenir et d’en faire un de plus, mais je ne suis plus vraiment attaché à cela. «

Quinto a poursuivi en disant que bien qu’il soit reconnaissant de l’occasion et qu’il revienne, il n’était pas exactement confiant que le casting se réunirait à nouveau pour Star Trek 4 mais qu’il serait « incroyable » de faire un autre film avec les gens avec qui il s’est fait « des amis de toujours ».

« Je me suis éloigné de toute attente ou de toute certitude réelle que cela se reproduira », a-t-il poursuivi. « Je pense que c’est la seule vraie façon de se déplacer à travers le monde, non? Si ça arrive, ce serait génial, mais je ne vais pas rester là à attendre que ça se produise. J’ai une tonne d’autres trucs dans mon vie, dans ma carrière. J’ai des amitiés à vie de ces films et relations de travail et beaucoup de respect et de bons souvenirs, donc si c’est ce que ça finit par être et je peux regarder en arrière ma vie et dire que c’est ce que c’était, alors c’est incroyable, et si nous arrivons à en faire plus, c’est aussi incroyable. Mais en ce qui concerne les histoires, ils existent depuis des décennies et des générations, et je pense que cela continuera, que nous continuions ou non avec eux. «

Star Trek se porte bien sur le petit écran, mais comme les émissions de télévision continuent de bien fonctionner, c’est plus la preuve que la marque a toujours de la valeur. Peut-être pourraient-ils faire un film Star Trek avec un budget décent pour ne pas avoir à gagner un demi-milliard de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité. La chose qui intéresse les gens, ce sont les personnages et peut-être qu’une aventure plus discrète serait la voie à suivre.

