Zac Efron jouera dans un film sur l’homme qui trouve une pépite d’or – / Film

Zac Efron est sur le point de devenir riche.

L’acteur, qui vient d’apparaître dans la série documentaire Netflix Terre à terre avec Zac Efron plus tôt cette année, devrait jouer dans un thriller de survie appelé Or. Il jouera un homme qui découvre une pépite d’or dans le désert – mais les choses commencent rapidement à mal tourner à partir de là.

Date limite rapporte qu’Efron jouera dans Or, un thriller de survie qui est vendu aux acheteurs potentiels au marché virtuel du film américain de cette année. L’intrigue semble fascinante:

Le film suivra deux inconnus voyageant à travers un désert qui tombent sur la plus grosse pépite d’or jamais trouvée. Ils élaborent un plan pour protéger et creuser leur prime avec un homme partant pour sécuriser l’équipement nécessaire. L’autre homme reste et doit endurer les rudes éléments du désert, les chiens sauvages voraces et les intrus mystérieux, tout en luttant contre le soupçon sombre qu’il a été abandonné à son propre sort.

On dirait que ce projet a pu être inspiré par Le trésor de la Sierra Madre. Le classique de John Huston en 1948 met en vedette Humphrey Bogart en tant que membre d’une expédition minière de trois hommes qui la frappe riche dans les montagnes – mais leur impressionnant butin commence immédiatement à favoriser des divisions dans leurs rangs, et l’avidité et la méfiance finissent par déchirer le trio. Ce film est le commentaire de Huston sur l’avarice et le désir, et Or On dirait que cela pourrait suivre la tradition cinématographique d’explorer ces idées – mais avec plus d’un élément de survie ajouté comme une torsion de la formule classique.

Efron est un artiste talentueux qui a été soigné dans les entrailles de Disney Channel et qui s’est depuis taillé une carrière intéressante en aiguisant ses talents de comique, en plongeant dans le drame occasionnel et en s’engageant avec sa star de manière informée et auto-dépréciante.

Anthony Hayes tire un quadruple devoir sur celui-ci. Le multi-trait d’union dirige le film, il partage la vedette avec Efron, il a co-écrit le scénario avec Polly Smyth (une créatrice de costumes qui fait ses débuts dans l’écriture ici), et il produit aussi, aux côtés de John Schwarz et Michael Schwarz. (Aucune relation avec ce gars.)

« C’est une histoire passionnante, captivante et opportune sur la cupidité, l’humanité, qui nous sommes, ce que nous avons fait au monde et où nous allons si nous ne faisons pas attention », a déclaré Hayes dans un communiqué. «Avoir Zac Efron comme homme principal sur ce film est un cadeau absolu et voir ce qu’il crée déjà ne ressemble à rien de ce que nous avons vu de lui auparavant. J’ai hâte de livrer ce film audacieux, viscéral et cinématographique à un public du monde entier. »

Le tournage devrait commencer en Australie ce mois-ci.

Articles sympas sur le Web: