Yuri Suzuki présente Sound of the Earth: Pandemic Chapter on VDF

L’artiste et designer sonore Yuri Suzuki partage son projet Sound of the Earth: Pandemic Chapter, qui contient des sons crowdsourcés de la pandémie du monde entier, dans le cadre du Virtual Design Festival.Le Pandemic Chapter en ligne permet aux gens de découvrir – et de soumettre – tous les jours des sons du monde entier pendant le verrouillage du coronavirus.Une capture d’une chanson, une toux, des voix désincarnées et quelqu’un qui joue du piano ne sont que quelques-uns des sons qui peuvent être découverts lorsque les utilisateurs déplacent le curseur sur un globe flottant, où chaque point brillant représente un son de cet endroit.Yuri Suzuki partage son projet Sound of the Earth: Pandemic Chapter dans le cadre de VDF « La raison pour laquelle je travaille sur des projets sonores est que je crois que le son est l’un des outils de communication les plus puissants ». Suzuki a déclaré à Dezeen. « Et la connectivité avec d’autres personnes et le monde est mon intérêt continu, comme le démarrage de Sound of the Earth à partir de ma propre collection de sons, que j’ai enregistré avec mon téléphone lorsque je tr avel. « Le chapitre pandémique a eu 500 soumissions dans sa première semaine, avec des enregistrements comprenant tout, des sons de paysage aux sons domestiques et des enregistrements de musique. Suzuki a du mal à choisir un son préféré. »[I like] des sons très domestiques tels que des sons de couverts, des sons de marche, etc. « , a-t-il dit. » Ils semblent très anonymes, mais je peux penser à de nombreuses histoires à partir des sons. « Les utilisateurs peuvent écouter des sons de pandémie provenant de la foule sur le chapitre Pandémie « Quand j’ai discuté avec le célèbre poète japonais Shuntaro Tanikawa, il aime écouter une radio de réception à large spectre pour pouvoir sentir qu’il fait partie de ce vaste monde », a déclaré Suzuki. « Mon intention pour ce projet est similaire. À l’heure de la quarantaine, nous ne pouvons même pas sortir de la pièce ou de la maison, et nous avons totalement perdu la connectivité avec notre monde « , a poursuivi le concepteur. » Ce projet vise à vous faire sentir que vous faites partie de ce monde, et vous pouvez également envoyer un message et le partager avec les autres. « Easy Record Maker de Yuri Suzuki vous permet de graver vos propres enregistrements Le chapitre pandémique est une continuation de Sound of the Earth: Chapter 2, une sculpture sphérique présentée au Dallas Museum of Art qui permet aux utilisateurs de découvrir crowdsourcing sons en plaçant leur oreille contre elle.Lorsque l’exposition dans laquelle elle se trouvait, Speechless: Different by design, a été fermée à la suite de l’épidémie de coronavirus, Suzuki a conçu le chapitre pandémique pour que le projet puisse vivre virtuellement. the Earth: The Pandemic Chapter a commencé comme une itération numérique de l’œuvre créée par Yuri pour notre exposition sans voix: différente de par sa conception « , a déclaré Sarah Schleuning, conservatrice en chef par intérim des Arts décoratifs du musée. » comme sa propre œuvre d’art, et les deux pièces reflètent la vision continue de Yuri d’utiliser le son comme un connecteur global « , a-t-elle déclaré à Dezeen. « La responsabilité des concepteurs sonores a augmenté » en raison du verrouillage du coronavirus, explique Yuri Suzuki. Les projets précédents de Suzuki incluent un album anti-Brexit acid house et réinventent un séquenceur électronique âgé de soixante ans à l’aide d’un logiciel d’intelligence artificielle.