Yubo est la plus grande application de médias sociaux dont vous n’avez jamais entendu parler

Le monde regorge d’applications de médias sociaux qui se battent sans cesse et sans relâche pour votre temps et votre attention. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, la liste est longue. Et pourtant, une petite startup française a pensé que ce serait une bonne idée de lancer une autre application. Cette chose s’appelle Yubo et croyez-le ou non vise à affronter les grands avec une nouvelle approche.Vous n’avez probablement jamais entendu parler de Yubo, mais ne supposez pas que c’est une petite chose. La base de fans de l’application a augmenté de façon presque exponentielle au cours des derniers mois et il y a maintenant 40 millions d’utilisateurs enregistrés, principalement basés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en France. Alors, qu’y a-t-il de si spécial?

Yubo ne vous permet pas de suivre les utilisateurs ou d’aimer les publications. Il vise à combattre le cercle vicieux qui transforme les applications de médias sociaux en scènes virtuelles, réservées aux célébrités et aux soi-disant «influenceurs». L’idée derrière Yubo est de vous permettre de rencontrer de nouveaux amis et de socialiser avec d’autres personnes de manière amusante.