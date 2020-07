YouTube ne fonctionne pas !!! Pas de soucis … Voici les moyens de le réparer sur les appareils Android et les PC !!!

C’est l’ère de la technologie, c’est l’ère de YouTube. La plus grande communauté vidéo en ligne créée en 2005 n’a jamais regardé en arrière. Depuis ses débuts, YouTube a toujours vu le summum. Personne n’aurait jamais imaginé qu’il pourrait y avoir une plate-forme contenant des milliers de vidéos et des créations téléchargées à chaque minute. La technologie est vaste, tout comme YouTube. Des milliards de trucs sont là dans cette plateforme en ligne que toute votre vie va tomber. YouTube a aidé des millions de personnes en tant que source de revenus.

Imaginez que YouTube est votre pain quotidien et que ce pain pourrit ou gonfle par les champignons, que feriez-vous? Les vidéos ne sont pas lues. Vous ne pouvez pas utiliser correctement votre YouTube. Cela pourrait être une situation douloureuse pour vous. Alors, Cet article vous explique comment réparer votre YouTube qui ne fonctionne pas sur votre Android et votre PC.

Pour les appareils Android…

1.) La toute première étape consiste à redémarrer vos téléphones, car de nombreux problèmes liés à la technologie sont résolus en redémarrant simplement vos appareils. Vous n’avez juste qu’à maintenir votre bouton d’alimentation pendant longtemps, puis l’option de redémarrer votre appareil ou de redémarrer apparaîtra, cliquez simplement sur l’option et attendez que l’appareil redémarre. Maintenant. Essayez de lire la vidéo YouTube.

2.) La prochaine manière dans le processus est de mettre à jour votre système d’exploitation. Pour cela, accédez simplement à l’option de mise à jour du système de vos appareils Android et recherchez «Télécharger une mise à jour».

3.) Si les deux étapes ci-dessus ne fonctionnent pas et qu’il existe un autre moyen pour vous, c’est-à-dire d’effacer la mémoire cache et les données indésirables car il pourrait y avoir des problèmes de stockage. En effaçant les données du cache, il supprime les fichiers de données temporaires de l’appareil et ouvre la voie à un fonctionnement fluide.

4.) Passons à la quatrième et à la manière très basique que vous devez tous faire en premier. Mettez à jour votre application YouTube à partir du Playstore, car des problèmes peuvent être dus à la version précédente. Votre appareil peut ne pas prendre en charge la version antérieure, alors recherchez la mise à jour.

Maintenant, en faisant tout cela s’il n’y a pas de succès, il suffit de faire une chose, d’écrire la lettre à l’équipe YouTube ou de tweeter dans leur pseudo Twitter officiel pour leur présenter le problème. Pseudo Twitter officiel de YouTube qui vous guidera concernant le problème – @TeamYouTube.

Correctifs pour les PC…

Maintenant, plongeons dans les moyens de réparer votre YouTube qui ne fonctionne pas sur votre PC…

1.) Tout d’abord, si vous rencontrez un problème concernant YouTube, mettez à jour votre navigateur Chrome. Pour cela, cliquez simplement sur l’icône avec trois points, puis sélectionnez l’option Aide et passez à À propos de Google Chrome et installez la dernière mise à jour.

2.) Vérifiez votre connectivité réseau car le problème peut être dû à une mauvaise connexion Internet.

3.) Si vous trouvez que les deux méthodes ci-dessus ne sont pas utiles, optez pour la troisième, c’est-à-dire pour activer le JavaScript à partir de l’option Avancé. Vous trouverez l’option permettant d’activer JavaScript à partir des paramètres du site sous Confidentialité et sécurité. Lorsque vous ouvrez les paramètres, autorisez simplement l’activation de JavaScript.

4.) Comme vous le faites dans vos androïdes, vous devez faire de même en effaçant la mémoire cache et les cookies stockés dans votre PC. Comme ces fichiers ou données temporaires causent parfois des problèmes dans le fonctionnement parfait de l’appareil. Cliquez simplement sur la même icône que la première étape, puis effacez les données de navigation pour All Time.

J’espère que cet article vous aidera à sortir du problème…