Youssoufa Moukoko heureux après ses débuts en Bundesliga: « Quelle nuit »

Le meilleur talent du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, a été submergé après ses débuts historiques en Bundesliga. « Quelle nuit! Très heureux d’avoir fait mes débuts. Mais je suis encore plus heureux sur les trois points. Rien ne peut décrire ce sentiment », a écrit le joueur de 16 ans. Instagramaprès avoir été remplacé à la 85e minute de la victoire 5-2 (0-1) au Hertha BSC samedi. Cela fait de lui le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue.

Moukoko est entré en jeu pour l’attaquant vedette Erling Haaland, qui à lui seul a tiré le BVB à la victoire avec quatre buts à Berlin. Moukoko n’a fêté ses 16 ans que vendredi et a ainsi reçu le droit de jouer. Il a remplacé l’ancien Dortmund Nuri Sahin, âgé de 16 ans, 11 mois et 1 jour lorsqu’il a fait ses débuts en 2005.

Haaland, cependant, ne tarissait pas d’éloges sur Moukoko. « Je pense qu’il est le plus grand talent du monde en ce moment. Il n’a que 16 ans et un jour, c’est extraordinaire. C’est un bon joueur et il a une belle carrière devant lui », a-t-il déclaré à DAZN. L’entraîneur de Moukoko, Lucien Favre, était réticent. « C’est bien pour lui et pour l’équipe, mais nous sommes nombreux. Il est jeune, très, très jeune. On verra. Il fait maintenant partie de l’équipe », a déclaré le Suisse.

Haaland, qui a transformé le déficit 0-1 à Hertha en triomphe avec ses quatre buts (47e / 49e / 62e / 80e), a fait étonner ses coéquipiers. « Erling est incroyable. Parfois, vous ne le voyez pas pendant 30 minutes et il marque quatre buts dans les 30 minutes suivantes », a déclaré le stratège du milieu de terrain Axel Witsel. Le joueur international Julian Brandt a ajouté: « Avec son dynamisme et son sens des buts, c’est sensationnel de le regarder. Il nous aide énormément en ce moment. »