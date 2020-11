Young Wallander Saison 2 commandé par Netflix – / Film

Les enfants, avez-vous entendu l’histoire de Jeune Wallander? Oh, il était si très jeune. C’était un petit, jeune Wallander. Et puis il s’est procuré une émission de télévision sur Netflix. Qu’est-ce que c’est? Tu n’as jamais entendu parler Jeune Wallander? Vous plaisantez sûrement! Tout le monde a entendu parler de ce jeune Wallander et de ses nombreux exploits enfantins. Je te promets que je le ferais ne pas faire quelque chose comme ça. Jeune Wallander est sur Netflix et il vient de se faire une deuxième saison. Ou l’avez-vous fait? Nous ne saurons peut-être jamais.

Ok, laissez-moi au même niveau que vous: j’ai aucune putain d’idée quoi Jeune Wallander est. Je n’en ai jamais entendu parler avant aujourd’hui, mais c’est apparemment une vraie émission sur Netflix, et ça vient de se faire une deuxième saison. Tu ne me crois pas? Eh bien, je ne vous en veux pas. Mais voici une vraie affiche pour ce spectacle très réel qui peut exister ou non.

C’est vrai, les gars. Chaque cas laisse une marque! Voici un synopsis:

Basé sur les romans les plus vendus de Kurt Wallander de Henning Mankell, une réinvention moderne du détective légendaire Kurt Wallander, qui doit naviguer dans l’environnement de plus en plus violent de la Suède actuelle. Quand il est incapable de sauver un adolescent d’une attaque horrible, Wallander doit apprendre à faire face à sa culpabilité afin de résoudre le crime.

Non seulement Jeune Wallander très réel, il est aussi légendaire. Pour être juste envers M. Young Wallander, le personnage est populaire en Suède, ce qui explique probablement pourquoi il reste un tel mystère pour moi, un Américain stupide. Il existe toute une série de romans (dont 11 ont été traduits en anglais), une série de films suédois (9 films au total) et une série télévisée complètement différente – appelée Wallander – qui a duré 32 épisodes et a présenté Krister Henriksson dans le rôle titre. Ensuite, il y a eu une série télévisée britannique avec Kenneth Branagh comme personnage. Alors je commence à me sentir comme un vrai idiot de ne rien savoir de tout ça.

Jeune Wallander est la dernière incarnation, et bien qu’elle se concentre sur le personnage dans sa jeunesse – Adam Pålsson – il se déroule également de nos jours. Certains Wallander les fans peuvent contester cela, mais Pålsson a défendu la décision dans une interview: «Ce que Henning Mankell voulait faire avec les livres de Wallander était d’utiliser le genre policier pour faire un commentaire social et atteindre le public avec cela. Donc, l’installer dans les années 1970 n’aurait pas été fidèle à l’esprit walland.

En tous cas, Jeune Wallander la saison 2 arrivera en 2021. Pour l’instant, vous pouvez regarder Jeune Wallander saison 1 sur Netflix. À moins que ce ne soit pas un vrai spectacle. Je ne suis toujours pas convaincu.

