Young Sheldon saison 5 : Quels personnages apparaîtront dans les prochains épisodes de la série ?

Young Sheldon est devenu un succès à part entière avec plusieurs guest stars au fil des ans, alors qui d’autre rejoindra le casting de la série dérivée de The Big Bang Theory ?

Avec l’arrivée du nouveau volet de Young Sheldon, de nombreux fans ont été enthousiasmés de voir plusieurs acteurs d’autres séries en guest star sur le spin-off de CBS, mais qui sont les guest stars de la saison 5 ?

Pasteur Rob / Dan Byrd

Dans le deuxième épisode de Young Sheldon, l’acteur Dan Byrd incarne le pasteur Rob, qui, selon le synopsis, sera interrogé sur la Bible par Missy (Raegan Revord).

L’un des rôles les plus marquants de Byrd a été celui de Hilary Duff dans A Cinderella Story en 2004. Certains de ses autres rôles ont été dans The Hills Have Eyes, Easy A et Norman et Cougar Town.

Pasteur Steve / Andrew Patrick Ralston

Andrew Patrick Ralston, dans le rôle du pasteur Steve, rejoint Byrd dans le deuxième épisode de la cinquième saison de Young Sheldon. L’acteur américain a joué dans de nombreux films célèbres au fil des ans.

Il s’agit notamment de L’Arme Fatale, American Crime Story et Crazy Ex-Girlfriend. Son dernier rôle était dans la série à suspense de Starz, Gaslit, où il incarnait un personnage nommé Chennault.

Officier Smith / Anthony M. Bertram

L’acteur sera dans le troisième épisode de la cinquième saison dans le rôle de l’officier Smith. L’acteur a tenu des rôles mineurs dans Les Miller, une famille en herbe, Les Experts : Cyber, Rizzoli & Isles, Nashville, Ray Donovan et Grey’s Anatomy, pour n’en citer que quelques-uns.

Billy Sparks / Wyatt McClure

Il a joué Billy Sparks, le voisin et ami de Sheldon et Missy dans la saison quatre. McClure sera de retour, mais cette fois en tant que personnage régulier pour la saison 5.

Ses autres crédits d’acteur incluent Alex, Inc, Teachers, I See You et The Terror of Hallow’s Eve. D’autre part, CBS a déjà confirmé le retour de Young Sheldon pour non pas une, mais deux saisons supplémentaires.