Young Royals saison 2 : très bonne nouvelle concernant le tournage de la suite de la série Netflix

La saison 2 de la série suédoise pour adolescents Young Royals, diffusée sur Netflix, commence à être tournée et les stars annoncent une histoire « épicée et passionnante » avec de nouveaux membres du casting.

Netflix a confirmé que le tournage de la saison 2 de Young Royals a commencé. La série, qui a été créée par Lisa Ambjörn, Lars Beckung et Camilla Holter, est un drame suédois pour adolescents dont la première a eu lieu le 1er juillet 2021.

Elle met en vedette Edvin Ryding dans le rôle du prince Wilhelm, un personnage royal controversé qui est envoyé dans une école préparatoire d’élite appelée Hillerska à Stockholm après avoir été impliqué dans une bagarre très médiatisée. Le reste du casting est complété par Malte Gårdinger, Frida Argento, Nikita Uggla et Omar Rudberg dans le rôle de Simon, l’intérêt amoureux de Wilhelm.

Bien que la saison 1 de Young Royals ne compte que six épisodes, elle a couvert beaucoup de terrain sur le plan de l’histoire. En plus de l’éveil sexuel de Wilhelm, la série couvre des rebondissements passionnants, notamment le fait qu’il devienne le premier en lice pour le trône après un accident inattendu et un scandale vidéo international. Son avenir à Hillerska est maintenant remis en question car il est déchiré entre ses devoirs royaux et son école ainsi que ses liens avec ses nouveaux amis et sa relation secrète avec Simon.

Sur son compte Twitter officiel, Netflix a partagé une vidéo annonçant le début du tournage de la saison 2 de Young Royals. Dans la vidéo, les stars de la série se sont rassemblées devant l’école Hillerska pour faire la grande annonce. Bien qu’ils ne puissent évidemment pas encore révéler ce qu’ils vont tourner, ils annoncent une saison « épicée et excitante » avec un lien plus profond entre Simon et Wilhelm et un grand nombre de nouveaux membres du casting. Découvrez l’annonce vidéo ci-dessous :

Le tournage de la saison 2 de Young Royals a commencé ! 🌺 pic.twitter.com/aibRbyOyv7 — Netflix France (@NetflixFR) February 25, 2022

La saison 2 de Young Royals a été initialement annoncée en septembre 2021, deux mois seulement après la première de la saison 1. Elle est attendue pour 2022, bien qu’en général les séries Netflix prennent plus de temps entre la fin de la production et la sortie du produit final que les séries typiques des réseaux. Le retard pris dans le démarrage de la production pourrait faire en sorte que la saison arrive au début de 2023, mais quoi qu’il en soit, la série est officiellement en route.

Young Royals est l’une des nombreuses séries internationales qui sont devenues des succès pour Netflix au cours des deux dernières années. Heureusement pour les fans de la série, leur intérêt accru pour les programmes en langue étrangère signifie que la série a plus de chances de continuer, d’autant plus que le streamer continue à faire des succès avec des séries brillantes comme Elite, Money Heist, Squid Game et All of Us Are Dead. Young Royals n’a pas encore atteint le niveau de popularité de ces offres espagnoles et coréennes, mais pour une région dont la portée est si faible, la série suédoise a certainement trouvé son public et ne peut que se développer une fois que davantage d’épisodes à visionner en boucle seront disponibles.