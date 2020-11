«  Young Justice  » est bien plus qu’un simple tourbillon de «  Teen Titans  » – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Les séries: Jeune justice

Où vous pouvez le diffuser: HBO Max

Le pitch: Les acolytes des meilleurs héros du monde s’associent pour former leur propre équipe de super-héros, partant pour des missions secrètes que la très médiatisée Justice League ne peut plus faire, tout en jonglant entre l’angoisse des adolescents et l’adolescence. Mais cette prémisse légère est jetée par la fenêtre après la saison 1, quand Jeune justice embrasse pleinement sa narration sérialisée et prend des tournants surprenants et émouvants.

Pourquoi c’est une visualisation essentielle: Je me suis connecté Jeune justice il y a longtemps quand il a fait ses débuts sur Cartoon Network en 2010 en tant qu’alternative «plus cool», plus «branchée» à Titans adolescents, qui a commencé sa lente transformation en super-héros Looney Tunes. J’étais l’un des idiots qui regardait Titans adolescents pour l’intrigue, et j’avais hâte d’un nouveau spectacle de super-héros pour adolescents qui pourrait me donner cet équilibre entre le savon et l’action de super-héros dont je rêvais. Même si j’étais sceptique sur Jeune justice et comment il a semblé soulever la dynamique de l’équipe directement de Titans adolescents (le leader Robin, le personnage noir en tant qu’homme fort, le soulagement comique qui parle vite, la fille extraterrestre), j’ai été immédiatement accro. Et puis j’ai eu lentement le cœur brisé alors que Cartoon Network poussait Jeune justice à l’arrière-plan, même s’il est devenu plus à l’aise dans sa propre peau et s’est aventuré dans des récits plus compliqués, annulant finalement le spectacle en raison de ses faibles ventes de jouets. Mais alors un miracle: DC Universe a apporté Jeune justice de retour pour une troisième saison en 2019, que je n’ai pas pu regarder car c’était sur DC Universe. Mais Jeune justice est enfin sur HBO Max dans son intégralité, et cela valait la peine d’attendre près de dix ans.

Laisse moi te dire que Jeune justice est de l’herbe à chat pour moi en tant que fan de Dick Grayson et fan de l’œuvre vocale de Jesse McCartney (il m’a brisé le cœur en tant que Roxas dans Kingdom Hearts II et je l’aimerai pour toujours, alors le fait qu’il joue à Dick m’a presque fait sauter). Alors peut-être que je suis un peu biaisé Jeune justice, qui répond complètement à moi et à mon amour pour Nightwing et la Batfamily, ainsi que ce mariage si ringard de savon pour adolescents et de super-héros.

En fait, il pourrait être exact d’appeler Jeune justice Service de fans de DC, dans la façon dont il rassemble des personnages bien-aimés de DC au-delà des acolytes adolescents pour donner aux fans de bandes dessinées de longue date des scènes de Batman et Superman parlant d’être des papas, de la Batfamily (y compris Spoiler!) En action et de la Justice League travaillant en tandem avec Young Justice et encore plus d’équipes de super-héros. Le cadre de l’émission dans un univers DC alternatif, désigné Earth-16, est ce qui donne aux créateurs Brandon Vietti et Greg Weisman et leur équipe d’écriture la liberté de jouer avec ces personnages comme ils le souhaitent et de créer leur propre histoire divorcée des années de canon de DC Comics. . Et tandis que la série avait un peu de mal à faire la transition d’une narration épisodique gaie axée sur les personnages à une narration plus sérialisée dans sa deuxième saison, le garçon fait sa troisième saison, la nouvellement publiée Jeune justice: étrangers, donnez-vous cette récompense.

J’ai seulement plongé dans Jeune justice: étrangers pour quelques épisodes, mais il a pleinement réalisé le potentiel de la série, qui jusqu’à présent était entravé par le retour en arrière de Cartoon Network et un attrait plus jeune sur le marché. Sous DC Universe (et je suppose HBO Max maintenant), Jeune justice fait monter le sang et les émotions, livrant une série de super-héros qui est à son tour une tragédie épique, un spectacle d’animation expérimental (il y a un vraiment amusant hochement de tête Teen Titans Go! avec la voix de retour), et encore beaucoup de cette angoisse chez les adolescents.

