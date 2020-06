You Season 3: The Psychopath Killing continue!

– – –

You Season 3 Updates: You, une série Netflix, basée sur la romance et le meurtre d’adolescents. La combinaison de l’amour et du meurtre est souvent appréciée par les téléspectateurs. Eh bien, il devient difficile de maintenir un équilibre entre les genres. «Vous» maintient très bien cet équilibre et le scénario est apprécié par le public. Consultez l’article pour toutes les informations sur la prochaine saison de la série, « You ».

Date de sortie de You Season 3:

La toute première saison de l’émission a été publiée le 26 décembre 2018. Suivi par la prochaine saison à la même date, soit le 26 décembre 2019. Il était prévu que You Season 3 sortira à Noël 2020, peut-être sur le même Date. Cependant, en raison de la situation actuelle de la pandémie, les projets ont été retardés. Le processus de production a été interrompu, un retard est donc prévu.

Il est également prévu que Penn Badgley jouera le rôle principal de Joe Goldberg.

L’histoire de «vous»:

« You » est la série basée sur un adolescent nommé Joe Goldberg. Dans la saison 1, on a vu Joe avoir un béguin majeur pour un étudiant de NYU, Guinevere Beck. Cependant, il a rencontré quelques difficultés dans sa relation avec Beck. Les moments difficiles lui font choisir la voie du meurtre. Joe continue d’assassiner tous ceux qui faisaient obstacle à son amour.

De même, dans la saison 2, Joe déménage dans un autre endroit et tombe amoureux d’une fille nommée Quinn. Bien qu’il soit dépeint qu’il a abandonné son ancienne vie. Mais le chemin de la série des meurtres ne l’a pas quitté. Joe assassine à nouveau de nombreuses personnes dans la saison 2 au nom de l’amour et il était considéré comme le «psychopathe».

La saison 3 de «You» reviendra avec d’autres bouquets de meurtres mystérieux!

