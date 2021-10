You Saison 4 : Tout ce qu’on sait jusqu’à présent sur la suite de la série

Netflix a récemment annoncé que la quatrième saison de You avait été renouvelée et les fans sont ravis d’apprendre que l’avenir de la série a été prolongé. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent sur la série.

Les fans de You ont été ravis d’apprendre que le thriller psychologique à succès sera de retour pour une autre sortie tendue. Cependant, il est trop tôt pour dire quand la nouvelle saison arrivera, bien qu’il soit probable que ce soit fin 2022.

You a été renouvelé pour une saison 4

Il est difficile de dire ce que sera la saison 4 tant que les fans n’auront pas vu la fin de la saison 3. Il est probable que la quatrième saison reprenne directement après les événements du dernier épisode de la troisième saison.

En fait, Sera Gamble, la créatrice de la série, a déclaré qu’après avoir lu le roman de Caroline Kepnes, Greg et elle sont devenus instantanément obsédés par Joe Goldberg et sa vision tordue du monde, ce qui signifie que de nouvelles parties de sa personnalité seront explorées.

En plus de remercier le public et surtout la plateforme de streaming, Netflix, elle a admis que toute l’équipe de You est impatiente d’explorer de nouvelles facettes plus sombres de l’amour dans la quatrième saison.

La prochaine saison de You aura un rebondissement majeur

De nombreux fans pensent que lorsque le créateur a dit “nouvelles facettes de l’amour”, cela pourrait signifier que Joe Goldberg n’est plus au cœur de la série, cependant, il est trop tôt pour le dire.

Les fans sont tous d’accord pour dire que l’acteur qui joue le rôle de Joe Goldberg, Penn Badgley, devrait remporter un prix pour son travail, car il a réussi à dépeindre un sociopathe dans You de telle manière que tout le monde est mort de peur.