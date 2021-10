You saison 4 : un gros problème se profile pour la série Netflix

En concluant sa troisième saison et en préparant la quatrième, You pose également le problème potentiel du risque de se répéter. A la rédac de Betanews, on trouve qu’avec la façon dont la saison 3 prend fin, il serait trop facile pour la prochaine saison de simplement retomber en territoire familier, et ce serait une bien mauvaise chose pour la série Netflix.

Attention cet article contient des spoilers importants concernant la saison 3 de You sur Netflix

À la fin de la troisième saison de You, Joe se retrouve une fois de plus obligé de tuer son “amoureuse” (Love) pour sauver sa propre vie. Cependant, à la différence des deux dernières saisons, Joe et Love ont causé trop de dommages à la communauté de Madre Linda pour que tout soit balayé sous le tapis après quelques meurtres. Après avoir tué Love, Joe est donc contraint de simuler sa propre mort en la faisant passer pour un meurtre-suicide, de rendre Love responsable de tout ce qui s’est passé au cours de la saison, d’abandonner son fils en bas âge pour qu’il soit élevé par d’autres, et finalement de quitter le pays pour recommencer sa vie. Joe se retrouve à Paris sous l’identité de “Nick” pour tenter de retrouver Marienne, sa dernière obsession, et la saison 4 devrait se poursuivre à partir de là, mais c’est là que réside le problème potentiel : rien de très nouveau n’est promis ici.

En apparence, la fin de You saison 3 apparaît comme un nouveau terrain à couvrir pour la série, avec Joe qui doit simuler sa mort et fuir le pays, mais les saisons précédentes se terminaient aussi avec Joe qui devait partir quelque part et recommencer sa vie, pour se retrouver dans les mêmes situations une fois de plus. En l’état actuel des choses, la seule chose qui rendrait la saison 4 différente de la saison 3 est l’idée qu’elle se déroule à Paris et que Joe poursuive quelqu’un avec qui il était déjà impliqué, mais rien de tout cela ne semble être un changement aussi important du statu quo que la saison 3.

En gardant Joe avec sa dernière obsession, même s’il n’est plus amoureux de Love, et en leur donnant un enfant à élever ensemble, la saison 3 de You s’est immédiatement mise en place pour être différente de ses prédécesseurs, mais la saison 4 semble prête à revenir aux bases, et c’est un peu décevant. Vous allez me dire, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne, mais les histoires sont souvent à leur meilleur quand elles évoluent d’une certaine manière, et cela ne peut se faire qu’en allant de l’avant. Les histoires sont souvent les meilleures lorsqu’elles évoluent d’une manière ou d’une autre, et cela ne peut se faire qu’en allant de l’avant. Faire les mêmes gestes peut fonctionner pendant un certain temps, mais cela devient lassant après un certain point, et l’après-saison 3 pourrait être ce point.

La série You de Netflix fonctionne encore bien, mais la saison 4 pourrait facilement ruiner sa bonne volonté en retombant sur de vieilles routines. Il n’y a aucun moyen de savoir comment les choses vont se passer à ce stade, et il pourrait facilement y avoir une surprise en stock, mais le fait qu’il n’y a aucune garantie de cela reste un peu déconcertant.

Pour rappel, les saisons 1 à 3 de You sont dispo en streaming sur Netflix exclusivement.