You saison 3 : Qui est la nouvelle victime de Joe Goldberg dans la bande-annonce ?

Le drame d’horreur psychologique You revient sur les écrans dans moins d’un mois, et d’après ce que révèle la bande-annonce officielle, Joe Goldberg n’a pas changé, même s’il est maintenant père. Une nouvelle victime attend le tueur en série, mais qui est cette femme ?

La plateforme de streaming Netflix, prévoit de sortir la saison 3 du drame d’horreur psychologique You, le 15 octobre prochain, comme le révèle l’inquiétante bande-annonce promotionnelle diffusée vendredi dernier.

La saison 3 de You sera diffusée le 15 octobre sur Netflix

La série met en vedette Penn Badgley dans le rôle du tueur en série Joe Goldberg et Victoria Pedretti dans celui de Love Quinn, sa femme. Le couple a amené un fils dans leur monde tordu. Le petit garçon, nommé Henry, sera présenté pour la première fois lors de la première du troisième épisode de la série.

À la fin de la saison 2 de You, les fans ont vu Joe et Love s’installer dans leur nouvelle maison située dans la banlieue de la ville. Et bien qu’ils aient maintenant un enfant au milieu, aucun des deux personnages ne semble avoir changé, comme le montre la première bande-annonce du troisième volet de la série Netflix.

You - Saison 3 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Avec la saison 3 de You, Joe a quelqu’un de nouveau à obséder, et ce n’est pas son fils Henry, mais sa nouvelle voisine, qui deviendra la prochaine victime de ses instincts de tueur.

You est une adaptation télévisée des romans de Caroline Kepnes. Et dans cette nouvelle étape de la série, elle montre apparemment un nouveau Joe qui assume désormais son rôle de père ; mais lorsque Love commence à se rendre compte qu’il ne fait pas attention à elle, les problèmes du couple commencent.

La nouvelle victime de Joe Goldberg dans You saison 3 sera sa voisine Natalie

La bande-annonce révèle que Joe est fou de son fils, mais lorsque la nouvelle voisine Natalie, jouée par Michaela McManus, fait son apparition, la femme entre dans sa vie et rend le psychopathe obsédé par elle. C’est alors que les fans réaliseront que Joe n’a pas changé.

La seule chose qui a changé pour Joe, c’est qu’il a épousé une personne aussi tordue que lui. Joe et Love promettent d’être une équipe perturbée jusqu’au bout, même si cette fin s’avère chaotique pour tous les deux, comme le montre la bande-annonce.