You saison 3 : Joe et Love, le couple toxique formé par Penn Bagdley et Victoria Pedretti, enflamme Netflix

La troisième saison de You est arrivée sur Netflix ce vendredi 15 octobre. Il le fait avec la promesse de la plateforme de streaming que nous aurons une saison 4. Nous tenions tous pour acquis qu’il y en aurait une, mais ce renouvellement précoce montre clairement qu’il s’agit de l’un de ses bastions télévisuels.

Il sera temps à l’avenir de parler de cette quatrième saison, mais il est maintenant temps de se concentrer sur la troisième. Les auteurs de You avaient réussi à secouer la nouvelle vie de Joe et Love pour donner une nouvelle énergie à la série. C’est une constante tout au long d’une saison qui n’a cessé de s’étoffer au fil des épisodes jusqu’à ce qu’elle se termine par un final enflammé.

Le contraste entre Joe et Love

Soyons clair, la meilleure chose dans cette troisième saison est la dynamique délétère entre les personnages joués par Penn Badgley et Victoria Pedretti, au point que Love peut devenir encore plus tordu que Joe. Il y a beaucoup de relations toxiques là-dedans, mais la façon dont elles sont dépeintes vous accroche et vous laisse désireux de voir ce qu’ils vont vous surprendre ensuite.

Il est vrai que cela signifie qu’ils travaillent beaucoup mieux ensemble que lorsqu’il s’agit d’explorer séparément leurs obsessions particulières. C’est peut-être parce qu’il n’y a pas assez d’espace pour les développer avec la même profondeur que dans les saisons précédentes, mais en contrepartie, on obtient plus de variété au lieu que tout soit complètement dominé par Joe.

Il y a même des moments où la série adopte définitivement le point de vue de Love, parvenant à établir ce sentiment d’égalité entre les deux. On pourrait penser qu’ils sont faits l’un pour l’autre, mais au final, ils sont condamnés à se sauter à la gorge. Peu importe qu’ils aient des réunions amusantes avec le psychologue pour essayer d’aplanir leurs différences, car ils sont tout simplement incompatibles.

Points clés de la saison 3

En cours de route, You a recours à certaines des solutions habituelles, enfermer quelqu’un dans une cage est déjà un classique de la série, mais le fait est que cela fonctionne toujours, mais il le fait dans un scénario différent grâce aux hauts et aux bas constants de la relation entre ses deux personnages principaux, qui donnent lieu à plusieurs surprises sans être forcées. Ici, Penn Badgley et Victoria Pedretti s’acquittent de leur tâche avec brio, aussi bien lorsqu’il s’agit d’être enjoué que lorsqu’il s’agit d’être sérieux.

En fait, ce sont eux deux qui parviennent à donner à You cet équilibre délicat qu’elle a perdu en partie dans sa deuxième saison, où elle en faisait parfois trop pour garder l’attention du public. J’avoue que ça a marché pour moi, mais il est aussi clair pour moi que la première saison était globalement meilleure. La troisième saison n’atteindra peut-être pas ce niveau, en partie à cause du manque de surprise, mais la série montre ici qu’elle sait évoluer quand l’occasion s’y prête.

D’un autre côté, le dénouement lui-même semble inévitable et satisfaisant dans une certaine mesure, car c’est aussi un peu un retour en arrière pour essayer de reprendre l’élan. Nous verrons où tout cela aboutira, mais il y a quelque chose là qui ne me convainc pas tout à fait de jouer la sécurité, et il pourrait en être de même pour certains téléspectateurs.

Pour le reste, You conserve cette aura de feuilleton de luxe avec des touches de “Dexter” qui a toujours caractérisé la série. Le risque est minime et aucun effort n’est fait pour entrer en contact avec des publics autres que ceux qu’il a déjà conquis auparavant. Là encore, le tordu est à l’honneur, on ajoute quelques touches de sexe et on joue à essayer d’amener le public à éprouver de l’empathie pour des protagonistes qui sont très mauvais dans ce qu’ils font.

La saison 3 You montre clairement que la série Netflix est encore loin d’être épuisée. Il est vrai qu’il laisse planer quelques doutes sur la quatrième saison, mais ce qui importe maintenant, c’est de savoir combien nous pouvons apprécier le mariage le plus toxique de la télévision joué par un Penn Badgley et Victoria Pedretti inspirés.