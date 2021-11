You saison 3 : cette histoire vraie accidentellement racontée dans l’épisode 3

Certaines séries télévisées adaptent la crise sanitaire mondiale actuelle à l’écran. Dans le cas de la série d’horreur psychologique You, ce n’était pas l’intention, cependant, la saison 3 a montré un cas particulier dans l’un de ses épisodes.

You, la série Netflix qui suit la vie du tueur en série Joe Goldberg (Pen Badgley), est revenu sur les écrans le 15 octobre avec 10 épisodes de la saison 3 pour continuer à raconter l’histoire de notre psychopathe préféré. Le drame, dans lequel Victoria Pedretti jouait également le rôle de Love Quinn, un autre personnage non moins sinistre, a été renouvelé par Netflix pour une saison 4.

Une histoire vraie dans l’épisode 3 de la saison 3 de You

La saison 3 de You a offert un nouveau voyage à Joe et Love dans la série Netflix et, à chaque étape, ils ont gardé leurs pensées mortelles présentes. Mais c’est à la fin du dernier épisode qu’un rebondissement fatal a choqué les fans avec une autre mort que personne n’attendait vraiment.

Mais, pour en revenir au sujet de cet article, comme les téléspectateurs le savent, depuis l’année dernière, les fictions télévisées incluent dans leurs intrigues la question de la crise sanitaire qui touche le monde. Une façon de dépeindre la réalité est d’incorporer la pandémie dans leurs intrigues, chaque personnage vivant au milieu du virus.

L’un des nombreux moments troublants de la saison 3 de You met en scène le petit Henry, le fils de Joe et Love, atteint de la rougeole dans le troisième épisode. Bien que ce virus ne soit pas mortel, il est possible de le prévenir ou de le contrer grâce à un vaccin. Les fans ont vu le moment où Gil rend visite à Love dans sa boulangerie, et où Love lui reproche d’avoir probablement contaminé le bébé avec le virus.

En fait, à ce moment-là, Gil confirme que lui et sa femme Margaret sont tous deux réticents à se faire vacciner. En conséquence, Love est devenu encore plus contrariée. À tel point que lorsque Gil a essayé de quitter la patisserie, il a été frappé à la tête par le personnage de Victoria Pedretti.

De nombreux fans penseront probablement que cette partie de l’intrigue de la saison 3 de You a été inspirée par la réalité actuelle du monde, où l’un des problèmes du jour est lié aux vaccins covid-19. Cependant, Sera Gamble, la directrice de la série Netflix, affirme que ce n’est pas le cas.

“Notre salle des écrivains a ouvert en février 2020. Quand nous sommes entrés dans la pièce, nous avons pensé : “Il se passe quelque chose de fou à l’étranger”. On se demande si ça va venir ici, parce que si c’est le cas, ça ne va pas être cool.”

“La vérité est que cette histoire ne faisait pas allusion au covid ou à la question du vaccin qui a été en tête de l’ordre du jour, surtout au cours des derniers mois. Nous avons été très surpris de voir à quel point ces conversations étaient liées à la conversation de l’épisode.”

Sara Gamble explique que l’idée de faire un épisode sur un enfant non vacciné qui transmet une maladie à un très jeune bébé est venue des scénaristes qui ont discuté de ce qui les effrayait vraiment.