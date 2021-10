You saison 3 : heure et date de sortie de la série sur Netflix en France

Après l’arrivée de la saison 2 en décembre 2019, You a rapidement été renouvelée par Netflix pour une saison 3 et les fans espéraient que le prochain volet ne serait pas loin. C’était avant que la pandémie de Covid-19 n’apparaisse et ne provoque des retards de production dans toute l’industrie du cinéma et de la télévision.

Enfin, il a été annoncé que la saison 3 sortirait sur Netflix en octobre 2021, soit près de deux ans après le précédent épisode. Mais à quelle date et heure sortira la saison 3 de You, que savons-nous de l’histoire et combien d’épisodes y aura-t-il au total ?

Récap avant de voir la saison 3 de You

La saison 2 de You est arrivée sur Netflix le 26 décembre 2019, offrant un visionnage parfait pour la semaine entre Noël et le Nouvel An. Après que la saison 1 ait suivi les frasques meurtrières de Joe Goldberg à New York, la saison 2 a vu le tueur amoureux des livres déménager à Los Angeles pour repartir à zéro sous un nouveau nom. Ses plans se compliquent lorsqu’il rencontre le chef Love Quinn et les habitudes obsessionnelles de Joe ne tardent pas à revenir.

Cependant, à la fin de la saison 2, Love révèle qu’elle a en fait tiré les ficelles de leur relation depuis le début et qu’elle a méticuleusement étudié le passé de Joe pour qu’il tombe amoureux d’elle. La saison 2 se termine avec le couple quittant la grande ville pour la banlieue californienne de Madre Linda où ils peuvent enfin mettre leur histoire meurtrière derrière eux – mais pas pour longtemps.

You - Saison 3 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Date et heure de sortie de You saison 3 en France

La saison 3 de You arrive sur Netflix le vendredi 15 octobre 2021 et sera diffusée à minuit, heure du Pacifique, aux États-Unis. Comme la plupart des sorties Netflix, la saison 3 de You sera diffusée dans le monde entier à la même heure.

Cela signifie que la saison 3 de You sortira sur Netflix en France le vendredi 15 octobre 2021 à 9h01.

Dans la saison 3, nous retrouvons Joe et Love dans leur nouvelle banlieue paradisiaque. Le couple est maintenant marié et a un jeune bébé nommé Henry dont il doit s’occuper. Bien que cela semble être un mariage parfait, Joe a toujours des doutes sur les intentions de Love et lorsque le voisin du couple attire l’attention de Joe, les choses prennent une autre tournure meurtrière.

Combien d’épisodes dans la saison 3 de You ?

La saison 3 de You comprend 10 épisodes au total.

Le nombre d’épisodes ne devrait pas surprendre les fans actuels puisque les saisons 1 et 2 comptaient chacune 10 épisodes également.

Au cours des deux premières saisons de You, la majorité des épisodes avaient une durée de 45 à 50 minutes et nous nous attendons à la même chose pour la saison 3.

Avant la sortie de la nouvelle saison, Netflix a dévoilé les titres des épisodes à venir :

And They Lived Happily Ever After So I Married An Axe Murderer Missing White Woman Syndrome Hands Across Madre Linda Into the Woods W.O.M.B. We’re All Mad Here Swing and a Miss Red Flag What is Love?

Rendez-vous donc ce vendredi 15 octobre 2021 à compter de 9h01 sur Netflix pour voir la saison 3 de You. Les saisons 1 et 2 sont déjà disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming.