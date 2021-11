You sur Netflix : zoom sur Victoria Pedretti, l’actrice qui incarne Love dans la série

Que savons-nous de la vie et de la carrière de Victoria Pedretti ? Quel est l’âge de l’actrice américaine ? Quand on parle de Victoria Pedretti, on parle d’une célèbre, jeune et talentueuse actrice qui a travaillé dans plusieurs films et séries mais que l’on connait surtout pour son rôle de Love dans You, la série à succès de Netflix. Née et élevée à Philadelphie, Victoria a eu beaucoup de succès en tant qu’actrice à ce jour.

Avant cela, vous êtes peut-être curieux de connaître son âge. Non seulement cela, mais aussi des choses comme ses détails physiques, ses parents, son éducation, ses fréquentations, etc. sont des choses auxquelles nous nous intéressons tous. Depuis qu’elle est toute jeune, plusieurs rumeurs concernant sa vie amoureuse ont circulé sur Internet. Si vous êtes l’un des fans de Victoria, vous serez très heureux de savoir que nous allons tout couvrir sur elle dans cet article. Betanews vous parle plus en détail de la vie professionnelle et personnelle de Victoria Pedretti.

Quel âge a Victoria Pedretti ?

Victoria Pedretti est née le 23 mars 1995. A l’heure actuelle, la célèbre actrice hollywoodienne est âgée de 26 ans. Selon son mois de naissance, nous avons appris que son signe zodiacal est le Bélier.

Victoria mesure 1,63 mètres et pèse 55 kg. Si nous parlons de son apparence, Victoria est trop jolie, et avec sa beauté étonnante, elle a étonné un grand nombre de personnes à travers le monde.

L’enfance et la vie de Victoria Pedretti

La belle jeune actrice a déclaré qu’elle appartenait à une famille très sévère. Malgré cela, elle aime ses parents car elle pense qu’ils ont fait de leur mieux pour la rendre heureuse.

En parlant de son éducation, Victoria Pedretti a été diplômée de l’Université Carnegie Mellon en 2017 et a obtenu un diplôme en BFA. Avant cela, elle a fréquenté l’école d’art dramatique de l’université Carnegie Mellon à Pittsburg. Dès son plus jeune âge, elle a été fortement passionnée par la comédie.

La carrière de Victoria Pedretti

Elle a notamment joué dans les films et séries suivants : The Haunting of Hill House (2018), The Haunting of Bly Manor (2020), Once Upon a Time in Hollywood (2019), Shirley (2020), Star-Crossed : The film, et bien sûr You (2019-2021). Les fans attendent avec impatience la sortie du film Lucky. En raison de ses incroyables talents d’actrice et de ses brillantes performances dans chacune des œuvres susmentionnées, Victoria a reçu les MTV Movie & TV Awards. Si vous êtes l’un de ses fans, vous serez très heureux d’apprendre que le renouvellement de la saison 4 de You est officiellement annoncé. Si vous n’avez pas regardé les saisons précédentes de You, vous pouvez toujours vous rattraper et les regarder sur Netflix.

Relation amoureuse et rumeurs

Il est très fréquent que des rumeurs sur la vie privée des acteurs célèbres courent sur la toile. Victoria Pedretti ne fait pas exception à la règle. Les rumeurs liées à sa relation amoureuse avec son co-acteur Dylan Arnold sont partout sur les réseaux sociaux. Dylan Arnold a partagé l’écran avec Victoria Pedretti dans les saisons consécutives de You. Nous sommes très impatients de les voir ensemble dans la prochaine saison 4 de You. Mais aucun des deux n’a confirmé ou rendu publique sa relation. On ne sait donc toujours pas s’ils sortent ensemble en réalité.

Victoria Pedretti est très discrète lorsqu’il s’agit de sa vie privée. Si ce n’est pas Dylan Arnold, alors il est confirmé qu’elle ne sort avec personne.