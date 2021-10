You sur Netflix : Comment Forty est-il mort ? Qui a tué le frère de Love ?

You sur Netflix suit le tueur en série Joe Goldberg, désespérément romantique, dans ses aventures pour trouver le partenaire idéal. L’effet secondaire malheureux est que notre héros laisse une traînée de cadavres dans son sillage, tuant tous ceux qui se trouvent sur son chemin et celui de sa muse. Dans la saison 3, Joe et sa femme, Love, emménagent dans un quartier idyllique de Californie avec leur fils nouveau-né afin de commencer une nouvelle vie. Mais que fuient-ils ?

Joe et Love semblent avoir des passés tout aussi sombres qu’ils veulent tous deux laisser derrière eux. Pour une fois, notre héros n’est pas le seul à avoir des cadavres, et Love a vu (et causé) sa part de mort. Plus récemment, son frère Forty a été tué par balle et est devenu, comme par hasard, le bouc émissaire d’un meurtre commis par Love. Aurait-elle pu être impliquée dans ce crime également ? Regardons de plus près la mort de Forty dans You.

Comment Forty est mort dans You ?

Forty est le frère cadet de Love, qui se bat par intermittence contre la drogue et l’alcool. Lorsque Forty rencontre Joe, il devient sans le savoir la cible de Candace, l’ex-petite amie vengeresse de ce dernier, qui cherche un moyen de se rapprocher de Joe. Son objectif est de le démasquer et, à cette fin, Candace présente à Forty un livre écrit par l’ex-petite amie de Joe (maintenant décédée), Guinivere Beck. Forty est convaincu qu’il peut transformer le livre en un scénario de film à succès et se plonge dans l’intrigue, essayant de déchiffrer la fin du livre.

Malheureusement pour Joe, le frère très caractériel de Love se prend d’affection pour lui et l’implore de l’aider à écrire le scénario. Finalement, Forty parvient à déchiffrer la fin du livre de Guinivere, en déduisant correctement que son petit ami l’a tuée. C’est le premier drapeau rouge qui augure de la mort de Forty. La série semble suivre une règle tacite selon laquelle toute personne qui a des soupçons sur le secret de Joe finit par être tuée.

Après avoir déchiffré le livre, Forty commence à se méfier de Joe et s’inquiète du bien-être de sa sœur, Love. Lorsque Candace est retrouvée morte (dans la saison 2), il devient convaincu que Joe l’a tuée et tente de l’affronter avec une arme.

Qui a tué Forty ?

Malheureusement pour Forty, qui a la réputation de faire des bêtises, un policier le voit tenter de tuer Joe. L’officier David Fincher est initialement présenté comme l’ami (et la flamme) de Delilah, la propriétaire de Joe, et reconnaissant Joe, il tire sur Forty pour sauver le tueur en série. Ainsi, comme tant d’autres avant lui, Forty est tué pour avoir appris le secret de Joe.

Love, qui a toujours été excessivement protectrice envers son frère, est anéantie par sa mort et insiste pour appeler son fils et celui de Joe Forty (même si son prénom est Henry). Cependant, cela ne l’empêche pas d’accepter que son défunt frère soit accusé des meurtres qu’elle et son mari ont commis. Ainsi, à la fin, Forty est considéré comme le meurtrier d’Henderson et de Candace, qui ont en fait été tués par Joe et Love, respectivement.