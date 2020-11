‘Yorkshire Ripper’ Peter Sutcliffe décède après avoir refusé le traitement pour Covid-19

Le tueur en série Peter Sutcliffe est décédé à l’âge de 74 ans, a confirmé le ministère de la Justice. Sutcliffe, surnommé le « Yorkshire Ripper », l’un des tueurs en série les plus notoires et les plus malveillants du Royaume-Uni, a refusé le traitement à l’hôpital universitaire de North Durham après avoir contracté le coronavirus. Il souffrirait d’un certain nombre de problèmes de santé sous-jacents, notamment l’obésité et le diabète.Un tueur en série notoire Le tueur purgeait une peine à vie pour le meurtre de 13 femmes dans le Yorkshire et le nord-ouest de l’Angleterre, et la tentative de meurtre de sept autres en 1981. Sutcliffe était connue pour cibler les travailleuses du sexe en raison de leur vulnérabilité. Il a avoué les meurtres en janvier de cette année-là. Après son incarcération, Sutcliffe a admis deux autres agressions contre des femmes, qui souhaitaient garder l’anonymat.Sutcliffe a passé trois décennies à l’hôpital Broadmoor avant d’être transféré au HMP Frankland dans le comté de Durham en 2016. Les victimes de Peter Sutcliffe Wilma McCann, 28 ans, Leeds, octobre 1975 Emily Jackson, 42 ans, Leeds, janvier 1976 Irene Richardson, 28 ans, Leeds, février 1977 Patricia Atkinson, 32 ans, Bradford, avril 1977 Jayne McDonald, 16 ans, Leeds, juin 1977 Jean Jordan, 21 ans, Manchester, octobre 1977 Yvonne Pearson, 22 ans, Bradford, janvier 1978 Helen Rytka, 18 ans, Huddersfield, janvier 1978 Vera Millward, 41 ans, Manchester, mai 1978 Josephine Whittaker, 19 ans, Halifax, mai 1979 Barbara Leach, 20 ans, Bradford, septembre 1979 Marguerite Walls, 47 ans, Leeds, août 1980 Jacqueline Hill, 20 ans, Leeds, novembre 1980 Au cours de sa peine, d’autres prisonniers ont infligé des violences au tueur en série, avec Paul Wilson, un voleur condamné, tentant de tuer Sutcliffe en 1996. Le chauffeur de camion est devenu un tueur en série dirigé par la police sur une chasse à l’oie sauvage sur une période de cinq ans, la police du West Yorkshire l’interrogeant neuf fois au cours de leur enquête de cinq ans. Une enquête nationale a été ouverte sur la mauvaise gestion de l’affaire. Six des jeunes femmes assassinées par Peter Sutcliffe, connu sous le nom de Yorkshire Ripper. En haut de gauche à droite; Vera Millward, Jayne MacDonald, Josephine Whittaker et en bas de gauche à droite; Jean Royle, Helga Rytka et Barbara Leach. (Photo: Keystone / Getty Images) Richard McCann, le fils de sa première victime Wilma, a déclaré à Sky News: « Il a ruiné tant de vies. » Il restera l’un de ces personnages du XXe siècle dans la même ligue, je suppose comme quelqu’un comme Hitler. »« Ce n’était jamais juste un combat d’ivrogne, il est allé là-bas avec des outils et des outils et il a assassiné des gens encore et encore et encore et encore. »L’ancien policier Bob Bridgestock, qui a travaillé à la recherche de Sutcliffe, a déclaré à BBC News qu’il «ne versera pas de larmes». La cause de la mort de Sutcliffe sera étudiée par le coroner.

