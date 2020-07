Yola Berrocal, une émission de téléréalité gagnante à vie

Le 15 septembre 1970, Yolanda Del Prado Pascual Berrocal est venue au monde dans la ville de La Mancha de Ciudad Real, lancée à la célébrité sous le nom de Yola Berrocal. Fille d’une famille riche, peu pouvaient imaginer qu’il deviendrait une star des médias télévisés dans notre pays réussissant à monopoliser des heures d’émission, des couvertures de magazines et des succès musicaux pendant trois décennies. Sa première apparition à la télévision a été dans les années 90 par Joaquín Prat (le père, avec le fils, finirait par avoir d’autres fonctions).

Débuts de télévision de Yola Berrocal dans le «Comment le voyez-vous?

Yola a participé avec son père au concours «Comment voyez-vous cela? de TVE, où il n’a fallu qu’une seule réponse pour indiquer clairement que ce serait un animal de télévision. Interrogé sur les sujets abordés lors d’une réunion d’une communauté de voisins, le grand Berrocal a répondu avec force: « Critiquez ». De l’or pur sous la forme d’une réponse qui n’a abouti à rien lorsque nous avons de nouveau entendu parler d’elle.

En 1998, il est devenu une nouvelle lorsque des photos sont apparues dans des magazines où une relation étroite avec le père Apeles a été observée., le prêtre qui a acquis une grande popularité dans les années 90 pour ses interventions controversées dans des programmes comme lec Moros y Cristianos sur Telecinco. C’est ici qu’a commencé la véritable émission de télé-réalité qui a été la vie de Yola Berrocal pendant les 25 dernières années. Elle et le prêtre ont traversé presque toutes les séries les plus importantes du moment, telles que la « Tómbola » de la chaîne valencienne 9, dans une guerre sans précédent dans laquelle elle a essayé de prouver qu’ils avaient eu une relation et il l’a nié malgré le fait qu’il se soit vu dans Page de Couverture.

Yola Berrocal dans ‘Saturday Deluxe’

Des années plus tard, Berrocal a été condamné par la justice à payer au père Apeles une grande somme d’argent pour insultes. Cependant, cela n’a pas réussi à l’arrêter, car il était déjà devenu l’un des visages les plus courants dans les émissions de télévision comme les «Chroniques martiennes» de Xavier Sardà. Avec cela est venu une multitude de couvertures d’Interviú où il nous a montré ses augmentations mammaires très parlées, ses demandes de mariage de Yago Hermida (après le candidat de ‘GH 12’) ou, même, son incursion dans le monde de la politique en 2006, quand il a décidé se présente à la mairie de Marbella avec son parti YIL, Yola Independiente Liberal, qui a apporté un slogan à l’apogée de sa carrière: «Parce que YOLA je vaux».

Dans son programme électoral, il a inclus des propositions aussi intéressantes que des gymnases gratuits ou la célébration de certains prix aux Oscars. La proposition de Yola a malheureusement échoué. Ce n’est pas le cas dans le monde de la musique, un domaine où Berrocal a également savouré les miels du succès. L’homme de La Mancha a même été sélectionné pour faire partie du groupe Sex Bomb éteint, à travers lequel des stars de la stature de Malena Gracia ou Sonia Monroy ont traversé son histoire. Qui ne se souvient pas du succès que les filles ont eu avec « Viens, viens, viens »? Le thème est toujours présent dans toute verveine qui se respecte et de bon goût.

2003 Hôtel Glam

Yola Berrocal dans ‘Hotel Glam’

La première opportunité de Yola dans une émission de téléréalité est venue de Telecinco et Gestmusic en 2003. ‘Hotel Glam’ était un format de téléréalité présenté par Jesús Vázquez dans lequel un groupe de célébrités vivait ensemble dans un hôtel de luxe essayant de convaincre le public qu’il méritait le prix de 50 000 euros. Berrocal a partagé les installations luxueuses pendant trois mois avec des personnalités illustres telles que Pocholo Martínez-Bordiú, son premier ami et plus tard l’ennemi Malena Gracia, Dinio García, Yurenao Aramís Fuster. Un total de 15 célébrités qui nous ont offert des moments que l’on garde encore dans l’imaginaire collectif comme l’étrange cas de la rupture du sac à dos de Pocholo ou la séance de spiritisme dans laquelle Yola a dû être exorcisée par un médium. Un moment qui s’est curieusement répété lors de sa participation à «La maison forte».

Yola Berrocal a réussi à surmonter les nominations et les expulsions dictées par le public et est devenue la grande gagnante de la première et unique édition de «Hotel Glam». À la fin, la célébrité a joué le prix final avec Pocholo et Malena Gracia. Cependant, 53,33% des votes ont décidé de récompenser le bon travail et la gentillesse de Berrocal devant ses deux collègues.

2011 Les retrouvailles

Yola Berrocal et Juan Miguel remportent «El Reencuentro»

En 2011, Zeppelin TV et Telecinco ont décidé d’ouvrir les portes de la célèbre maison Guadalix de la Sierra pour sauver certains des conflits les plus discutés dans l’histoire des émissions de téléréalité de la chaîne. Présenté par Jordi González, Yola Berrocal est entrée pour concurrencer Juan Miguel, l’ex-mari de la chanteuse Karina avec qui il a coïncidé dans ‘Hotel Glam’. Là, ils ont essayé de montrer qu’ils avaient surmonté leurs problèmes du passé pour arracher le prix à des personnages aussi illustres que Juanma et Mónica de « La casa de tu vida », Tamara Gorro et Oliver Reaza de « MyHyV » ou Sofía Cristo y Javián, qui avait coïncidé dans «Survivors 2007».

Encore une fois, la gentillesse, la spontanéité et le sens du spectacle Berrocal ont fait le public a opté pour elle et Juan Miguel comme gagnants du concours de coexistence, parvenant à rester dans la maison pendant un total de 46 jours et éclipsant même la prétendue relation amoureuse qui s’est nouée entre Marta López et la chanteuse Coyote Dax. UNE 54,1% des votes d’audience Elle a apporté son soutien au couple de Berrocal et Juan Miguel, devenant la gagnante des deux réalités auxquelles elle avait participé. Une double étape bien antérieure à celle de Sofía Suescun avec laquelle Yola a clairement indiqué qu’elle était capable de balayer n’importe quel format de réalité là où il le fallait.

2016 Survivants

Yola Berrocal à la Palapa de ‘Survivientes 2016’

Après le succès de «Survivientes 2015», Telecinco et Bulldog ont repris le travail dans le format de survie avec l’un des meilleurs castings dont on se souvienne à ce jour. Des personnalités aussi célèbres de la chaîne Fuencarral ont participé à cette édition, comme Antonio Tejado, Miriam Saavedra, Yurena, Mila Ximénez ou, bien sûr, Yola Berrocal. C’était lui troisième émission de téléréalité à laquelle ont participé la chanteuse, actrice, danseuse et célébrité et il était impensable qu’il atteigne le sommet dans une compétition dans laquelle il n’aurait pas le confort de «Hotel Glam» ou «El Reencuentro».

Malgré tous les problèmes de coexistence qu’il avait avec Mila Ximémez et Suso Álvarez, qui affirmaient que Berrocal jouait un rôle devant les caméras, notre Yola a obtenu la deuxième place avec 46% des votes contre 54% obtenus par le mannequin et vainqueur Jorge Díaz. Et bien que pour le public yolista, gagner sa troisième réalité aurait été la confirmation que Yola est la reine de la télé-réalité, un titre que le public n’a accordé qu’à Sofía Suescun et Belén Esteban, la vérité est qu’il était clair que Berrocal et ses yolas sont une formule parfaite pour absolument tous les formats qui se présentent à vous.

2020 «La maison forte»

Yola Berrocal dans «La Casa Fuerte»

Qui pensait que Yola Berrocal avait déjà donné tout ce qu’elle avait à donner dans les réalités de notre pays, c’est qu’elle ne connaît pas vraiment Yolanda. La quatrième émission de télé-réalité dans laquelle nous avons pu profiter de l’ancienne Sex Bomb a été «La casa fuerte», une émission que Telecinco et Bulldog ont créée au printemps 2020. Yola est entrée à côté de Leticia Sabater, avec qui elle a eu un autre problème du passé. Cependant, dans leurs premières heures en tant que compagnons, les deux ont su résoudre leurs différends, devenant l’un des piliers du concours et nous offrant des moments uniques tels que leur éventuelle romance avec Cristian Suescun ou le souvenir de certains de leurs succès, comme l’exorcisme de ‘Hotel Glam ‘.

Yola et Leticia ont eu la complicité du public, toujours sage, qui sait parfaitement que tous les deux donnent tout où qu’ils soient appelés et c’est pourquoi, avec Maite Galdeano et Oriana Marzoli, ils ont couvert presque toutes les minutes de la téléréalité sur Telecinco . Avec cette victoire, Yola Berrocal obtient sa troisième réalité sur quatre, des statistiques que beaucoup aimeraient. Qui sait si (espérons-le) La Mancha nous surprendra dans une cinquième réalité puisque, comme nous l’avons dit, c’est une valeur sûre sur notre télévision.