Yola Berrocal et Leticia Sabater remportent «  La maison forte  »

La première édition de ce qui a peut-être été l’une des émissions de téléréalité les plus surréalistes de l’histoire de Telecinco a pris fin. Ce dimanche 19 juillet, le dernier gala de «La maison forte» a été diffusé, dans lequel nous avons subi plusieurs agressions, expulsions et tests qui nous ont conduits à un duel final avec Oriana Marzoli, Iván González, Yola Berrocal et Leticia Sabater. Une confrontation définitive que ces derniers ont gagnée est que le couple singulier formé par les deux chanteurs Il a réussi à remporter la victoire de cette première saison de réalité.

Yola Berrocal et Leticia Sabater dans «La casa fuerte»

Yola Berrocal et Leticia Sabater ou comme beaucoup les appellent déjà « Yolicia », sont devenues les gagnantes dans une nuit où les nerfs, les affrontements et même les frayeurs ne manquaient pas. Tous deux ont reçu ce grand soutien du public avec beaucoup d’émotion et de larmes, témoignant ainsi de l’illusion de remporter la victoire tant attendue. Berrocal n’a pas hésité à dédier ce prix à son neveu, tandis que Leticia Sabater n’a pas hésité à se mettre à chanter « La Salchipapa » pour célébrer la victoire et clôturer ainsi ce grand gala final qui débouchera sur l’émission du débat final que Sonsoles Ónega animera jeudi prochain 23 juillet aux heures de grande écoute et auquel participeront tous les candidats.

Un couple charismatique

Sans aucun doute, les deux ont été deux des candidats les plus drôles du concours Et la preuve en est cette victoire que le public leur a maintenant donnée. Nous les avons vus créer leur centre de beauté dans la villa de «La casa fuerte», ils ont joué dans des performances musicales surréalistes alors qu’ils n’ont eu aucun problème à s’habiller non plus. Finalement, ils ont fait ce pour quoi ils sont le mieux: divertir les téléspectateurs. Ceux-ci les récompensent désormais, une victoire sans aucun doute très importante pour Yola Berrocal qui avec cette somme a déjà remporté trois émissions de téléréalité et est que l’artiste et l’actrice a remporté «Hotel Glam» en 2003 alors qu’en 2011 elle a réussi à gagner «La Réunion: 10 ans plus tard». L’innocence et la douceur de cela semblent être retombées amoureuses du public.

Le grand complot de Yola dans ‘The Strong House’

« Yolicia » n’est pas passé inaperçu en termes de complot est concerné et est-ce que Yola Berrocal a joué dans une histoire d’amour surréaliste avec Cristian Suescun, l’un de ses compagnons. Un grand rapprochement a eu lieu entre les deux jours, qui s’est terminé par les deux s’embrassant et se touchant dans le lit après un massage intense. Malgré cela et par crainte de perdre sa petite amie, le fils de Maite Galdeano a maintenant préféré nier la version de Yola, nier qu’il l’avait touchée et affirmer qu’il avait été « intimidé » sexuellement par elle. Quelque chose qui semble que le public n’a pas cru en voyant la victoire de l’artiste.