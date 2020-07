Yola Berrocal, coulée après que Cristian nie avoir « touché sa peluche »

L’une des principales intrigues de « La casa fuerte » a sans aucun doute été la relation entre Yola Berrocal et Cristian Suescun et c’est que bien que le fils de Maite Galdeano ait une petite amie, il n’a pas hésité à passer la majeure partie de son séjour dans la villa à flirter avec la chanteuse, allant même jusqu’à l’embrasser, et comme l’a dit Sonsoles Ónega « touch her teddy ». Bref, l’intimité entre eux est allé bien au-delà de ce que nous pouvions croire initialement.

Yola Berrocal et Cristian Suescun («La maison forte»)

Le problème est venu quand Suescun a décidé de nier ce qu’il a eu avec Berrocal, quelque chose qui est devenu plus évident que jamais lors du gala final diffusé ce 19 juillet sur Telecinco. Il a accusé Leticia Sabater d’avoir organisé son dîner romantique avec Yola pour « me faire baiser », et a déclaré que toute l’intrigue correspond à une stratégie simple. « La fin est proche et ils savent ce qu’ils ont à faire, ce sont de vieux poulets de réalité », a condamné le garçon, chose qui visiblement n’aimait pas Leticia Sabater. « Nous verrons où vous allez à mon âge! », A répondu sèchement l’architecte de « La Salchipapa ».

Mais cela ne s’est pas arrêté là. Déjà en direct, Cristian n’a pas hésité à nier catégoriquement tout ce qui s’était passé avec Yola Berrocal, quelque chose qui a provoqué l’effondrement de l’artiste « ipso facto ». Il a déclaré que le dîner romantique qu’il avait eu avec Yola avait été fait « en amis » et qu’à aucun moment il ne voulait avoir quoi que ce soit avec la fille, ce qui a fait sauter Sabater rapidement. « Dans le plan d’un ami? Dans ce plan, vous ne mangez la bouche de personne et vous avez même touché la peluche », dit-elle, ce que Suescun a également nié: « Non, le nounours que je touche ma petite amie, pas elle. »

Bande finale de Cristian

De toute évidence, Yola voulait intervenir et a donc avoué en larmes que « Tout ce que j’ai fait vient du cœur (…) j’en ai marre parce que j’ai aimé », quelque chose qui n’a pas ému Suescun, qui n’a pas hésité à se moquer d’elle en live. Enfin, il a voulu condamner définitivement sa relation avec le chanteur, affirmant même que « à un moment donné, j’ai été intimidé par cela », une accusation qui a fait exploser Berrocal, qui ne comprenait toujours pas cette manière de le traiter de la part du fils de Maite Galdeano.

Yola et Leticia, finalistes

Après cette grande dispute, nous avons connu la décision du public au dernier tour avant le grand dénouement du concours dans lequel les couples de Maite Galdeano et Cristian Suescun ont affronté Yola Berrocal et Leticia Sabater. Eh bien, ceux-ci ont réussi à gagner et sont restés dans leur rôle de résidents, ce qui en a automatiquement fait des candidats finalistes de l’édition avec les couples de Fani Carbajo-Christofer Guzmán, Oriana Marzoli-Iván González et Ferre-Cristina Gilabert. .