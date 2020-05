YEN PRESS Révisé en juin 2020 Sollicitations

Crédit: Yen Press



The Weirn Books, vol. 1, Méfiez-vous des bois silencieux

Par Svetlana Chmakova

Date de mise en vente: 16 juin 2020

Relié

24,00 USD, 31,50 CAD

Fiction pour la jeunesse / Bandes dessinées et romans graphiques / Fantastique

8 à 12 ans

Résumé – La romancière graphique extraordinaire Svetlana Chmakova revient avec une toute nouvelle série pour les lecteurs de niveau intermédiaire! Dans le royaume de la nuit, les manettes, les vampires, les barrages et autres choses nocturnes qui passent pour l’homme peuvent rôder dans les rues, mais l’école est toujours en session – et vous devez toujours faire vos devoirs!

The Weirn Books, vol. 1: Méfiez-vous des bois silencieux

Par Svetlana Chmakova

Date de mise en vente: 16 juin 2020

Broché

13,00 $ USD, 17,00 $ CAD, 10,99 £ GBP

Fiction pour la jeunesse / Bandes dessinées et romans graphiques / Fantastique

8 à 12 ans, 3e à 7e année

Résumé – La romancière graphique extraordinaire Svetlana Chmakova revient avec une toute nouvelle série pour les lecteurs de niveau intermédiaire! Dans le royaume de la nuit, les manettes, les vampires, les barrages et autres choses nocturnes qui passent pour l’homme peuvent rôder dans les rues, mais l’école est toujours en session – et vous devez toujours faire vos devoirs!

Overlord, Vol. 12 (roman léger), Le paladin du royaume sacré, partie I

Par Kugane Maruyama, so-bin (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Relié

20,00 USD, 26,00 CAD, 14,99 GBP

Fiction / Fantaisie / Humour

16 ans et plus

Résumé – Le démon odieux seigneur Jaldabaoth a lancé son attaque contre le Royaume Sacré, mettant son peuple à genoux. Dans des moments aussi désastreux, ils n’ont d’autre choix que de se tourner vers la Nation des Ténèbres, même si son maître est un mort-vivant, l’ennemi mortel de tous les êtres vivants!

The Genius Prince’s Guide to Raising a Nation Out of Debt (Hey, How About Treason?), Vol. 3 (roman léger)

Toru Toba, fal_maro (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

15,00 USD, 19,50 CAD, 11,99 GBP

Fiction / Fantaisie / Humour

13 ans et plus

Résumé – Ce n’est pas facile d’être un invité étranger … Après avoir esquivé de justesse une demande en mariage, le prince Wein est abordé par un messager du royaume de Cavarin, ce qui ne peut signifier que de mauvaises nouvelles … et malheureusement, il a absolument raison! Le messager l’invite cordialement à la Fête de l’Esprit pour célébrer la plus grande religion de l’ouest du continent: les Enseignements de Levetia. Oh, et cet événement coïncide avec un rassemblement pour le groupe le plus influent de l’Occident, qui est également à Cavarin. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une invitation que Wein peut refuser facilement, même s’il sait qu’il ne demande que plus de problèmes …!

A Sister’s All You Need., Vol. 7 (roman léger)

Par Yomi Hirasaka, Kantoku (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

14,00 $ USD, 18,50 $ CAD, 10,99 £ GBP

Fiction / Humour

16 ans et plus

Résumé – Itsuki et Nayuta sont enfin ensemble, réussissant à la fois en amour et en travail, mais ils ne sont pas les seuls à faire face à de grands changements à l’approche de la saison de Noël!

Imprimerie d’une sorcière, vol. 3

Par Mochinchi, Yasuhiro Miyama (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

15,00 $ USD, 19,50 $ CAD

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

13 ans et plus

Résumé – L’événement massivement populaire de Mika, « Magiket », a connu une nouvelle croissance, continuant à lui apporter des sorts et des lanceurs du monde entier. Mais malgré la portée de son marché, elle ne s’attendait pas à ce qu’elle lui amène quelqu’un de son pays d’origine! Ce nouvel arrivant cherchera-t-il également à rentrer chez lui …?

Bestia, vol. 1

Par Makoto Sanda, Miyakokashiwa (Par (artiste)), Aco Arisaka (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 $ USD, 17,00 $ CAD, 9,99 £ GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

16 ans et plus

Résumé – Chassant un faible souvenir de son enfance, Asuka Tsukasa se rend à Londres … et tombe tête baissée dans la fantaisie, l’intrigue et le regard perçant d’une belle bête!

Les seins sont mes choses préférées dans le monde !, Vol. 1

Par Wakame Konbu

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 USD, 17,00 CAD

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

18 ans et plus

Résumé – Pour Chiaki, la plus belle fille de l’école, les seins sont sa passion dans la vie, en particulier celle de son amie Harumi! Cette comédie yuri apporte un tout nouveau sens à l’expression « copains du sein »!

Bungo Stray Dogs, vol. 15

Par Kafka Asagiri, Sango Harukawa (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 USD, 17,00 CAD

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

16 ans et plus

Résumé – L’Agence des détectives armés est devenue un criminel, et le groupe de travail spécial le plus puissant de la police militaire les poursuit!

Chio’s School Road, vol. 9

Par Tadataka Kawasaki

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 USD, 17,00 CAD

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Humour

16 ans et plus

Résumé – Chio continue de vivre ses sous-vêtements secondaires (relativement) pacifiques et inférieurs à la moyenne avec deux de ses amis, testant les limites de son amitié avec Manana et se lançant dans de nombreux autres hijinks, mais une journée de compter les approches! Va-t-elle enfin sortir avec Andou?! Cette histoire d’un joueur de lycée essayant juste d’atteindre le terrain par la cloche du matin se termine dans ce volume!

Dead Mount Death Play, Vol. 4

Par Ryohgo Narita, Shinta Fujimoto (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 USD, 17,00 CAD

Bandes dessinées et romans graphiques / Fantaisie

18 ans et plus

Résumé – Une marque mystérieuse de la vie précédente de Corpse God est dans le ciel, lui rappelant la tourmente qu’il a laissée. Mais quel lien cela a-t-il avec le monde moderne dans lequel il s’est établi? Plus important encore, pourquoi les gens sont-ils prêts à tuer pour garder le secret …?

Divine Raiment Magical Girl Howling Moon, Vol. 2

Par Kenji Saito, Shouji Sato (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

14,00 $ USD, 18,50 $ CAD, 10,99 £ GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

18 ans et plus

Résumé – En utilisant ses nouveaux pouvoirs de fille magique, Kaguya Terui cherche à combattre et sauver sa meilleure amie Himawari … qui est également devenue une fille magique elle-même! À cette fin, Kaguya entre dans la guerre des dieux méchants.

Aimez-vous votre maman et ses attaques multi-cibles à deux coups?, Vol. 3 (manga)

Par Dachima Inaka, Meicha (By (artiste)), Iida Pochi. (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 $ USD, 17,00 $ CAD, 9,99 £ GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

16 ans et plus

Résumé – À la demande de Shirase, Masato, son groupe et, bien sûr, sa mère se sont rendus dans la ville de Maman. Là, ils apprennent qu’un démon connu sous le nom de « Reine de la nuit » demande un sacrifice humain aux citadins. Et pendant qu’ils y resteront, seront-ils capables d’apaiser leurs ennuis dans une source chaude aux bains mixtes …?!

Éclair Bleue: une anthologie d’amour de filles qui résonne dans votre cœur

Par ASCII Media Works (Édité par)

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 $ USD, 17,00 $ CAD, 9,99 £ GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / LGBTQ

18 ans et plus

Résumé – Une nouvelle anthologie yuri «bleue» de la série Éclair mettant en vedette des artistes comme Reine Hibiki, Miman et plus encore! Les sentiments purs de ces filles résonneront dans votre poitrine.

Goblin Slayer, Vol. 8 (manga)

Par Kumo Kagyu, Kousuke Kurose (Par (artiste)), Noboru Kannatuki (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 $ USD, 17,00 $ CAD, 9,99 £ GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

18 ans et plus

Résumé – La nuit du Harvest Festival, une armée de gobelins se glisse vers une ville frontalière de l’ouest, mais le parti de Goblin Slayer a un plan impitoyable pour les arrêter. Cependant, le chef des ennemis invoque finalement l’ancien monstre connu sous le nom de « Hecatoncheir » dans une tentative d’écraser tout sur son passage. Est-ce un sort qui peut même mieux battre les gobelins …?!

Je tue des slimes depuis 300 ans et maximise mon niveau, vol. 7

Par Kisetsu Morita, Benio (By (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

14,00 $ USD, 18,50 $ CAD, 10,99 £ GBP

Fiction / Fantaisie / Humour

13 ans et plus

Résumé – Au niveau 99, attaquer des tombes n’est tout simplement pas pareil … Ugh, Pecora est épuisante! Quand elle a dit qu’elle voulait une «sœur aînée duveteuse», je ne pensais pas qu’elle me transformerait en renard! Bien sûr, j’aurais pu causer des ennuis au château, mais c’était de sa faute! Et puis nous sommes allés explorer quelques ruines antiques avec Belzébuth et Fighsly, mais bien sûr, nous ne pouvons jamais avoir une expédition normale dans ce monde … Pourtant, ce sont les petites choses qui rendent ma vie décontractée si amusante. J’ai même pu rencontrer la déesse qui m’a réincarné à nouveau! (Et naturellement, Beelzebub elle-même a plus d’histoires à partager sur elle [mis]aventures dans les terres des démons!)

Konosuba: Une explosion sur ce monde merveilleux !, Vol. 5 (manga)

Par Natsume Akatsuki, Kasumi Morino (Par (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 USD, 17,00 CAD

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

13 ans et plus

Résumé – Megumin vient d’arriver à Axel, et elle n’est pas seule! Yunyun est de la partie et la femme qui lui a enseigné sa magie d’explosion est également en ville! Naturellement, notre expert en explosion ne tarde pas à se mettre dans le pétrin …

Last Round Arthurs, Vol. 2 (roman léger): Saint Arthur et la fille du chevalier rouge

Par Taro Hitsuji, Kiyotaka Haimura (illustré par)

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

14,00 $ USD, 18,50 $ CAD, 10,99 £ GBP

Fiction / Fantaisie / Action et aventure

13 ans et plus

Il n’y a rien au monde que l’argent ne puisse pas acheter

Résumé – Alors que la bataille de succession bat son plein, il est trop dangereux de continuer à vivre dans les dortoirs. Mais n’ayez crainte: Rintarou a l’idée géniale de louer un logement avec Luna. Eh bien, il doit avoir oublié à qui il avait affaire, car dès qu’il lui tend les rênes – et son chéquier affamé d’argent Luna gaspille ses économies dans un manoir colossal! Et juste au moment où leur relation ne pouvait pas empirer, ils se sont affrontés avec un autre duo en lice pour le trône: Emma Michelle et son Jack, Sir Lamorak. Il s’avère que Rintarou a une histoire avec Emma, ​​qui défie Luna à un autre type de combat, où le prix est Rintarou!

Little Miss P: le deuxième jour

Par Ken Koyama

FRONTLIST | Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

15,00 USD, 19,50 CAD, 11,99 GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Humour

16 ans et plus

Résumé – Comme sur des roulettes, Little Miss P s’est arrêtée pour une autre de ses visites mensuelles gourmandes en énergie! Malgré les difficultés causées par son arrivée, les femmes du monde entier et de la galaxie doivent trouver des moyens de faire face à ses (ir) visites régulières, une tâche facilitée par le soutien et la compréhension de ceux qui se soucient d’eux. Grâce à une discussion franche et à un fort courant d’humour, cette collection suit Little Miss P alors qu’elle fait appel à des femmes de tous horizons. Aucune pop star, héros d’action ou employé de bureau n’est exempté du formidable PERIOD PUNCH de Little Miss P!

Lust Geass, vol. 1

Par Osamu Takahashi

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 $ USD, 17,00 $ CAD, 9,99 £ GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

18 ans et plus

Résumé – Souta Takatsuki et sa voisine Rikka Amanome sont comme un frère et une sœur depuis qu’ils sont enfants, mais ses sentiments pour elle sont beaucoup plus profonds. Avec son anniversaire à venir, il veut trouver le cadeau parfait, qui se présente sous la forme d’un livre d’une boutique mystérieuse qu’il traverse. Le propriétaire ne le charge même pas, disant qu’il reviendra éventuellement payer … Souta n’est absolument pas préparée à la passion insatiable que le livre inspire à Rikka, et il semble que le prix ultime de ce cadeau puisse être lourd …

Ma comédie romantique pour les jeunes a tort, comme je m’y attendais, vol. 6.5 (roman léger)

Par Wataru Watari

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

14,00 $ USD, 18,50 $ CAD, 10,99 £ GBP

Fiction / Romance / Comédie romantique

13 ans et plus

Résumé – Ne laissez pas le festival du sport se tromper! Immédiatement après le festival culturel de l’école, le festival sportif est sur le point de démarrer et le Service Club a déjà son prochain cas: la présidente du conseil étudiant Meguri Shiromeguri demande leur aide pour faire du festival sportif le plus excitant à ce jour. Cependant, il manque un président de comité à l’événement. Yuigahama et Yukinoshita ont de l’expérience dans des départements similaires, mais ils décident de nommer Minami Sagami à la place – le président de ce festival culturel fatidique où tout s’est mal passé. Le Service Club a-t-il mordu plus qu’il ne peut mâcher?

Contes fantômes de la nuit, vol. 4

Par Matsuri

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

15,00 USD, 19,50 CAD, 11,99 GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Horreur

16 ans et plus

Résumé – « Votre histoire dépend de ce que vous décidez de faire. » Peu importe ce qui dérange les masses, humaines ou autres, tous sont les bienvenus au Murakumo Inn. Un seul mode de paiement est accepté: vos secrets les plus intimes. Un dieu malveillant du Pays des Racines arrive comme invité principal de ce soir … Le personnel de l’auberge prévaudra-t-il contre ce dieu du malheur?

Restaurant to Another World, vol. 1

Par Junpei Inuzuka, Shufunotomo Infos Co., Ltd., Takaaki Kugatsu (artiste)), Katsumi Enami (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 $ USD, 17,00 $ CAD, 9,99 £ GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

13 ans et plus

Résumé – Quelque part à Tokyo, il y a une certaine porte spéciale. La plupart du temps, il reste fermé et immobile. Curieusement, il ouvre exactement une fois par semaine pour accueillir les nains et les dragons et les elfes qui ne peuvent pas attendre une autre chance de profiter de la nourriture invitante et réconfortante d’un restaurant d’un autre monde …

Side Story de Sekiro: Hanbei l’éternel

Par Shin Yamamoto, FromSoftware, Inc.

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

15,00 $ USD, 19,50 $ CAD

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

16 ans et plus

Résumé – Faites un voyage dans la période Sengoku au Japon et découvrez l’histoire inédite de Hanbei l’increvable! Plonger dans le passé sanglant de Hanbei, c’est une lecture incontournable pour les fans du jeu à succès de From Software Sekiro: Shadows Die Twice!

That Time I Got Reincarnated as a Slime, vol. 8 (roman léger)

Par Fuse et Mitz Vah (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

15,00 USD, 19,50 CAD, 11,99 GBP

Fiction / Fantaisie / Humour

13 ans et plus

Résumé – Que le bon temps roule! C’est l’heure du festival dans Tempest, et ce démon slime sait comment organiser une fête! Après s’être réconcilié avec Hinata et la Sainte Église Occidentale, Rimuru met tout en œuvre pour préparer un énorme coup dans sa nation de monstres – avec un peu d’aide de ses nombreux amis et alliés! C’est l’occasion idéale pour débuter son nouveau titre de seigneur démon tout en montrant au monde tout ce que la Fédération Jura-Tempest a à offrir. Est-ce que ce grand événement se déroulera sans accroc?

La saga de Tanya le mal, vol. 10 (manga)

Par Carlo Zen et Chika Tojo (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

13,00 $ USD, 17,00 $ CAD, 9,99 £ GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Fantastique

16 ans et plus

Résumé – Épuisé et épuisé, le 203rd Aerial Mage Battalion se prépare à rentrer chez lui jusqu’à ce qu’une rencontre avec un navire suspect du Albion Commonwealth n’intéresse le petit major. Serait-ce enfin le billet aller simple de Tanya à l’arrière?!

La saga de Tanya le mal, vol. 7 (roman léger): Ut Sementem Feceris, ita Metes

Par Carlo Zen et Shinobu Shinotsuki artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

14,00 $ USD, 18,50 $ CAD, 10,99 £ GBP

Fiction / Fantaisie / Historique

16 ans et plus

Résumé – Le front oriental est un endroit où les soldats ne dorment jamais et les canons d’artillerie hurlent sans repos. Ce bourbier est l’endroit où la Salamandre Kampfgruppe a été jetée une fois de plus, juste un autre rouage dans la grande machine de guerre de leur patrie. Pourtant, il n’y a que tant qu’une unité peut faire. Alors que les combats s’intensifient avec de nouvelles attaques ennemies et une toute nouvelle arme qui compare la quantité de la Fédération à la qualité de l’Empire, Tanya fait face à l’une de ses batailles les plus difficiles à ce jour, faisant de l’arrivée d’un certain visiteur une vue pour les yeux endoloris …

L’arrière-garde la plus puissante du monde: le chercheur novice du pays du labyrinthe, vol. 3 (roman léger)

Par Towa et Huuka Kazabana (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

15,00 $ USD, 19,50 $ CAD

Fiction / Fantaisie / Action et aventure

13 ans et plus

Résumé – Arihito et son groupe ont enfin déménagé dans le district sept et le Dieu caché Ariane se renforce de jour en jour. Tout semble bien se passer sauf un obstacle en particulier: l’alliance la mieux classée du quartier, Beyond Liberty, et leur monopole sur les terrains de chasse du labyrinthe!

Umineko QUAND ILS PLIENT Épisode 8: Crépuscule de la sorcière d’or, Vol. 3

Par Ryukishi07 et Kei Natsumi (artiste))

9780316447171, 031644717X

Broché

30,00 $ USD, 39,00 $ CAD, 22,99 £ GBP

Bandes dessinées et romans graphiques / Manga / Horreur

16 ans et plus

Résumé – Ange se réconcilie avec le reste de la famille Urishomiya. La tragédie de la lignée Ushiromiya … qui le souhaitait exactement? Découvrez la vérité et bien plus dans le volume final d’Umineko: Quand ils pleurent Épisode 8: Crépuscule de la sorcière d’or!

Wandering Witch: The Journey of Elaina, Vol. 2 (roman léger)

Par Jougi Shiraishi et Azure (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

15,00 USD, 19,50 CAD, 11,99 GBP

Fiction / Fantaisie / Humour

13 ans et plus

Résumé – Il ne s’agit pas de la destination … Une princesse en fuite, une nation zombie, un chat divin et beaucoup, beaucoup de pain. Ce ne sont que quelques-uns des nombreux faits saillants qui colorent les voyages de notre jeune sorcière. Chaque endroit qu’elle visite est une nouvelle histoire qui attend d’être racontée, remplie de rencontres qui sont tout sauf typiques et qui mettent rarement fin à ce que l’on attend. Telle est la magie de l’errance, vous voyez. Vous ne savez jamais exactement où vous vous retrouverez. Un conte peut à tout moment prendre une tournure et devenir tout autre chose …

Woof Woof Story: Je vous ai dit de me transformer en un chien choyé, pas Fenrir !, Vol. 4 (roman léger)

Par Inumajin et Kochimo (artiste))

Date de mise en vente: 23 juin 2020

Broché

14,00 $ USD, 18,50 $ CAD, 10,99 £ GBP

Fiction / Fantaisie / Humour

16 ans et plus

Résumé – Nous savions tous que ce jour viendrait … La vie de chien choyé de Routa l’a finalement fait devenir trop grand pour tenir confortablement dans le manoir! Décidant de suivre un régime, il se dirige vers la forêt pour voir si les elfes peuvent l’aider. Et, étonnamment, l’aventure le trouve prêt et disposé! Mais peu importe à quel point Routa peut être impatient cette fois-ci, il ne s’attendait probablement pas à ce que Lady Mary apparaisse sur la liste ennemie!