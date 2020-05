Yen Press annonce les « Weirn Books » de Svetlana Chmakova

Yen Press, l’éditeur prolifique de mangas et de romans légers en anglais, a une empreinte consacrée aux titres pour les lecteurs de niveau intermédiaire appelée JY. JY a annoncé cette semaine qu’ils publieraient The Weirn Books, vol. 1: Méfiez-vous des bois silencieux, le premier volume d’une toute nouvelle série de Svetlana Chmakova, créateur des romans graphiques les plus vendus Maladroit, courageux et Écraser.

Svetlana Chmakova est une artiste régulièrement influencée par les mangas qui crée des romans graphiques depuis un certain temps maintenant. Nous sommes toujours heureux de voir de nouvelles œuvres d’elle.

JY est à juste titre excité dans son annonce:

« Largement loué pour la création de personnages amusants et faciles à comprendre qui plaisent aux lecteurs de tous âges, le gang de The Weirn Books captivera les lecteurs alors qu’ils se lancent dans une aventure surnaturelle. Du protagoniste Ailis Thornton à sa cousine Na’ya Leiburne-Thornton en passant par leur ennemie Patricia Chow, la distribution deviendra certainement la favorite parmi les nombreux fans dévoués de Svetlana Chmakova dans une nouvelle série qui a tout le plaisir d’être acclamée. Berrybrook Middle School série, mais avec une touche surnaturelle!

Svetlana Chmakova est la créatrice des romans graphiques All-Ages les plus vendus, Maladroit, courageux, et Écraser, qui constituent le Berrybrook Middle School (tous disponibles auprès de Yen Press). Elle a été nominée pour bon nombre des prix annuels les plus prestigieux de la bande dessinée, y compris les prix Eisner et Harvey, et ses œuvres ont été soulignées à plusieurs reprises par YALSA, School Library Journal et Amazon. «

Yen Press a publié sa biographie officielle pour notre référence:

« Svetlana Chmakova est née et a grandi en Russie jusqu’à l’âge de 16 ans lorsque sa famille a émigré au Canada. Elle s’est rapidement fait un nom avec des romans graphiques tels que Dramacon, École de nuit, une adaptation manga de James Patterson Sorcière et sorcieret le webcomic, Chasing Rainbows. Sa Berrybrook Middle School La série a captivé les lecteurs de tous âges depuis la publication de son premier volume, Gênant, en 2015 et a consolidé sa place en tant que l’une des créatrices les plus appréciées dans le monde des romans graphiques de niveau intermédiaire. «

The Weirn Books, vol. 1: Méfiez-vous des bois silencieux sera publié sous forme imprimée et numérique le 16 juine, 2020.

