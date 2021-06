Yellowstone saison 2 : Kevin Costner de retour pour protéger son ranch sur Salto

« Yellowstone » fait sans doute partie des séries westerns modernes les plus regardées dans le monde. Avec déjà une troisième saison qui est actuellement diffusée sur Paramount Network ainsi qu’une quatrième qui est déjà en préparation, la saison 2 de ce western dramatique sera disponible sur Salto à partir de ce 18 juin. Que nous réservent alors l’acteur Kevin Costner et son personnage John Dutton dans cette nouvelle saison de « Yellowstone » ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

« Yellowstone », ça parle de quoi ?

Comme à notre habitude, nous allons d’abord vous présenter la fameuse série qui a été réalisée par Taylor Sheridan à qui l’on doit le récent film « Sans aucun remords » ainsi que « Sicario » et « Comancheria ». C’est une série qui a débuté en 2018 et qui a rencontré un énorme succès au point d’en arriver à une quatrième saison qui est pour l’instant en préparation.

Mais d’abord, pour ceux qui ne connaissent pas la série, comme précisée plus haut, il s’agit d’une série mélangeant western et drame où le réalisateur nous emmène découvrir avec quelques scènes d’action le quotidien des cowboys des temps modernes américain.

On y suit l’histoire de la famille Dutton, qui est la principale descendante des colons du Montana du début du 19e siècle.

Les Dutton possèdent le plus grand ranch de Yellowstone et même des États-Unis. La famille est menée par John Dutton qui a quatre enfants, le premier, Jamie qui est l’avocat de la famille, ensuite Beth qui est l’experte en finance et aussi la plus intelligente, mais qui malheureusement se fait toujours manipulée par la rage et les pilules. Il y a également son fils Kayce qui est en même temps son bras droit et qui a déjà sa petite famille, Monica, une Amérindienne et son fils. Enfin, il y a Lee, le plus cool qui lui ne souhaite qu’une chose, faire perdurer l’héritage familial. Ensemble, le clan va devoir se battre contre les politiciens et les magnats de m’immobilier pour garder leurs précieuses terres. Tout cela accompagné des diverses querelles familiales et les problèmes personnels de chacun.

Petit récap de la saison 1 de Yellowstone

Avant de passer à la saison 2 de « Yellowstone », un petit refresh s’impose, car beaucoup de choses se sont passées en neuf épisodes et (Spoiler Alert) si vous n’avez pas encore vu la série. Dans cette première saison, on a vu John Dutton qui vomissait du sang suite à un diagnostic de cancer grave et avec Rip, il a eu une conversation sur le temps qu’il lui restait à vivre. Ensuite, il a fait en sorte que Beth mette le ranch en fiducie. Kayce et Monica se sont séparés à la fin de la saison. Et Monica a emmené Tate chez ses grands-parents.

Sarah, une journaliste d’investigation réussit à convaincre Jamie pour qu’il lui parle de sa famille. Jamie quant à lui a décidé de se présenter au poste de procureur, mais une décision qu’il va regretter, car John Dutton le désavoue par la suite. John a également refusé la demande de démission qu’on lui a ordonné de soumettre pour son poste de commissaire au bétail suite à des plaintes pour violation de la loi fédérale. Quant à Rainwater et Jenkins, ils ont poursuivi leurs projets de construire un hôtel de 400 chambres pour accompagner le casino, et cela, juste à côté de la clôture du ranch des Dutton. Et pour la scène finale, Jenkins a été tué par Kayce après avoir menacé John.

Ce qui nous attend dans la saison 2 de « Yellowstone »

Dans la saison 2 de « Yellowstone », le combat pour garder les terres des Dutton est encore très loin d’être terminé. John et sa famille devront de nouveau faire face, ensemble malgré les différends qu’ils ont entre eux. Il s’agit notamment d’un nouveau personnage, Malcolm Beck, un riche homme d’affaires, qui est à la tête d’un casino avec l’aide de son frère. Un homme sans scrupules, qui sait faire tourner les choses à son avantage.

Côté casting de la saison 2 de « Yellowstone », on retrouvera Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White et Gil Birmingham.

Si vous avez aimé la première saison de cette incroyable série western moderne, n’oubliez pas que la saison 2 de « Yellowstone » sort ce 18 juin sur Salto.