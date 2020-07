Yasser Larouci, lié à Leeds, a déjà été qualifié de «  rapide comme l’éclair  » par l’entraîneur de Liverpool – .

Leeds United a décroché sa promotion en Premier League et ajoutera sûrement de nouveaux visages pour améliorer ses chances d’y rester.

Les Blancs ne sont pas seulement en hausse, mais en tant que champions après avoir décroché à juste titre la première place sous Marcelo Bielsa cette saison.

L’attention se tournera bientôt vers les améliorations pour la saison prochaine, et Leeds pourrait déjà avoir un raid sur Liverpool en tête.

Goal affirme que Leeds a eu des entretiens préliminaires avec Liverpool sur un accord pour l’arrière gauche Yasser Larouci, bien que Brentford soit une vraie concurrence.

L’Algérien de 19 ans est arrivé du Havre en tant qu’ailier en 2017, mais a été converti pour jouer comme arrière gauche à Anfield.

Il aurait été décidé que Larouci pouvait partir à la poursuite du football en équipe première, alors qu’obtiendrait Leeds?

L’entraîneur de Liverpool, Barry Lewtas, a déclaré au site officiel du club en 2019 que Larouci était rapide comme l’éclair, agressif et fort dans des situations de défense un contre un, estimant qu’il avait un avenir radieux en tant qu’arrière gauche.

«Un ailier converti en arrière gauche», a déclaré Lewtas. «Yasser a extrêmement bien fait pour nous. Il est rapide comme l’éclair et a une très bonne personnalité.Parce qu’il est si rapide que cela aide dans sa défense en un contre un, il est agressif et est bon lorsqu’il court dans les grands espaces et il arrive bien en termes de courses avant. Il y avait certaines choses dans son jeu que j’ai vues et j’ai pensé qu’il pouvait jouer l’arrière gauche pour nous, et il a très bien fait », a-t-il ajouté.

Compte tenu de la grande énergie et de la marque offensive du football que Marcelo Bielsa pousse à Leeds, Larouci pourrait être un excellent choix dans le rôle d’arrière gauche.

Un certain nombre de joueurs y ont figuré sous Bielsa, mais Larouci peut offrir une option à long terme avec une capacité et un rythme d’attaque réels, ajoutant une nouvelle dimension au côté de Leeds.

