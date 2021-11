Yara : le film inspiré d’événements réels qui bouleverse Netflix

Yara est devenu le film du moment sur Netflix. Son approche fait revivre l’horreur d’un crime qui s’est produit il y a des années en Italie et qui a secoué le pays. Le film met en vedette Isabella Ragonese, Alessio Boni et Chiara Bono et raconte l’histoire d’un procureur qui devient obsédé par la résolution de l’affaire du meurtre d’une jeune fille de 13 ans.

En raison des caractéristiques de cette affaire, le procureur prend à cœur la résolution de ce cas, et à cette fin, le film montre en détail les étapes de l’enquête pour trouver l’auteur de ce crime horrible. Compte tenu de l’approche du film et de la nature grossière de l’histoire, le plus surprenant est qu’il s’agisse d’un cas réel.

Pour les amateurs du genre, Yara garantit une heure et demie de tension devant la télévision, car il parvient à mettre le spectateur dans la peau des personnages et l’implique dans une atmosphère lourde de la recherche de la justice dans une terrible affaire de meurtre contre une petite fille.

Yara | Official Trailer | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Qui était la vraie Yara ?

Yara Gambirasio était une jeune Italienne de 13 ans qui pratiquait le ballet au centre sportif de Brembate di Sopra, à Bergame, en Italie. Elle est partie le 26 septembre 2010 pour son domicile, qui se trouvait à une rue de là. Une vidéo de sécurité la montre quittant l’endroit et c’est la dernière fois qu’elle a été vue vivante.

Les parents ont alerté les autorités de la disparition de la jeune fille et des recherches intensives ont immédiatement été organisées avec la participation de la police, des organismes d’enquête, de bénévoles et des parents de la jeune fille. Ils n’ont obtenu aucun résultat à court terme, mais au bout de trois mois, ils ont retrouvé le corps sans vie de la jeune fille portant des traces de violence à une dizaine de kilomètres du lieu de sa disparition.

Le film est assez lapidaire sur les détails de cette affaire qui a choqué l’opinion publique italienne et marqué l’administration de la justice dans ce pays. Vous pouvez le regarder sur Netflix, où il est disponible depuis ce mois de novembre 2021.