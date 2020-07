Yakuza: Like a Dragon Steam date de sortie fixée pour novembre

La série Yakuza reçoit des versions PC régulières via Steam depuis un certain temps, mais ces lancements ont été considérablement retardés par rapport à leurs homologues sur console. Il semble que cela change avec Yakuza: Like a Dragon, car Sega a confirmé que la date de sortie du PC arrivera en novembre, juste à côté des versions de la console.

Yakuza: Like a Dragon devrait arriver sur PC en novembre via Steam et le Windows Store. Sega n’a pas encore fourni de date de sortie précise, mais une première liste du Microsoft Store suggère que le jeu sera lancé le 13 novembre. Cette date pourrait être décalée avant toute annonce officielle, mais la liste suggère un objectif assez solide.

Les précommandes de Yakuza: Like a Dragon sont désormais disponibles sur Steam, et il existe de nombreuses options d’édition spéciale plus chères pour du contenu supplémentaire. Toute précommande vous donnera le set de costumes Legends, comprenant des costumes de vétérans de la série comme Kiryu, Daigo, Haruka et Sayama, tandis que vous devrez vous lancer pour l’édition Hero – 69,99 $ / 64,99 £ / 69,99 € ou héros légendaire Edition – 89,99 $ / 74,99 £ / 89,99 € pour accéder à des emplois supplémentaires et progressivement plus de produits cosmétiques.

Sega a également fourni une nouvelle bande-annonce avec le premier regard sur le dub anglais, mettant en vedette George Takei de Star Trek en tant que patriarche de la famille Arakawa.

Yakuza: Like A Dragon est un grand départ pour la série. Il renonce aux bagarres traditionnelles au profit du combat au tour par tour dans la veine des jeux de rôle, et abandonne le vénérable protagoniste de la série Kazuma Kiryu au profit de notre nouveau héros, Ichiban Kasuga. Heureusement, cela semble également signifier la fin de notre longue attente pour les ports PC.