Yakuza Like a Dragon PS5 Version confirmée, date de sortie révélée

Yakuza: comme un dragon a frappé les magasins au Japon plus tôt cette année. Maintenant, les fans de la franchise ont enfin une idée du moment où l’expérience arrivera dans l’ouest. Sega prévoit de lancer le jeu en novembre pour PlayStation 4, PC et Xbox One. De plus, il servira de titre de lancement Xbox Series X. Bien que les récentes listes ESRB et PEGI aient laissé beaucoup de gens se demander si un Yakuza comme un dragon La version PS5 était sur les cartes, Sega a confirmé Comme un dragon atterrira en effet sur la plate-forme nouvelle génération de Sony. Ce ne sera cependant pas un jeu de lancement. Au lieu de cela, attendez-vous à ce que l’itération PS5 soit déployée «à une date ultérieure». C’est probablement la raison pour laquelle la version PS5 n’a pas été notée aux côtés des autres plates-formes sur les listes ESRB et PEGI du jeu.

Sega a révélé les détails de la sortie dans IGN [email protected] couverture, confirmant que chaque version de Comme un dragon l’édition standard coûtera 59,99 $. Le prix est particulièrement remarquable étant donné que certains éditeurs envisageraient d’augmenter les prix des jeux de nouvelle génération. (Versions nouvelle génération de NBA 2K21 coûtera 10 $ de plus.) Sega a également révélé que, à l’instar de l’offre Smart Delivery de la Xbox Series X, les fans qui achètent Comme un dragon sur PS4 recevra une mise à niveau gratuite vers la version PS5.

Jetez un œil à une toute nouvelle bande-annonce ci-dessous:

De plus, l’éditeur a partagé ses plans pour le doublage anglais. Sega a réussi à recruter le plus gros frappeur Star Trek’s George Takei. L’acteur légendaire exprime le patriarche de la famille Arakawa, Masumi Arakawa. Greg Chun, qui a prêté ses talents à Takayuki Yagami dans le Jugement spin-off, assume le rôle de Yu Nanba. Parmi les autres membres principaux de la distribution vocale anglaise, citons: Kaiji Tang dans le rôle du protagoniste Ichiban Kasuga, Andrew Morgado dans le rôle de Koichi Adachi et Elizabeth Maxwell dans le rôle de Saeko Mukoda.

Yakuza: comme un dragon sort en novembre sur PS4, PC, Xbox One et Xbox Series X. Une version PS5 sera disponible quelque temps après.

[Source: IGN]