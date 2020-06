Yakuza: Comme un dragon! Nouveau mode exclusif Game Plus À VENIR !!! Revue de jeu et dernières mises à jour !!!

Nous avons entendu la série de jeux Sonic développée par Sega Games. De plus, l’industrie du jeu Sega est une industrie multinationale du jeu japonaise située à Tokyo. Outre le jeu Sonic, le jeu Sega est également connu pour la série de jeux Yakuza. Cette année, Sega a sorti un jeu nommé Yakuza: Like a Dragon qui est un jeu d’action de rôle et le huitième titre de la série Yakuza. Finalement, le jeu n’est disponible qu’au Japon mais bientôt il sortira en cette année 2020 selon les sources externes. Le jeu peut être jouable sur les différentes consoles de jeux telles que PS4, PC, Xbox One et Xbox Series X. Il s’agit d’un jeu solo, donc désolé de dire qu’il n’y a pas de gameplay multijoueur.

Quel serait le gameplay?

Le gameplay est assez similaire à la précédente série de jeux Yakuza. Le joueur peut obtenir des missions secondaires pour obtenir des récompenses supplémentaires. Même le joueur pouvait profiter des activités annexes pendant le gameplay comme le karaoké. Récemment, ils ont inclus l’activité secondaire de Dragon Kart, qui est similaire à d’autres jeux de course de kart.

Cette fois, le jeu est livré avec un combat de type RPG au lieu de battre en temps réel. Dans le combat de type RPG, le joueur peut jouer avec quatre autres joueurs. Cependant, le jeu donne un accès complet pour interagir avec les éléments environnants, faire du vélo ou battre les ennemis un aspect de retour de la série de jeux Yakuza précédente. Au cours de la progression de la mission, plus d’assistances seront ajoutées pour renforcer le groupe ou combattre avec les ennemis. Les joueurs peuvent explorer les environs ou le monde jusqu’à la fin de la mission.

Révision / mises à jour

Le jeu est sorti au Japon uniquement, nous ne pouvons donc pas le revoir pour le moment. Mais encore, il y a des vidéos de spoilers disponibles sur YouTube. Le jeu va sortir exclusivement un nouveau mode jeu plus et le mode peut être joué après avoir payé.

Crédits pour la vidéo – Velocity Reviews