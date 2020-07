Yakuza: Comme un dragon ne reçoit pas ESRB, PEGI PS5 Rating – PSLifeStyle

S’exprimant lors de l’événement Microsoft XO19 à Londres l’année dernière, le chef de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que la société «travaillait à améliorer la sortie de séries japonaises telles que Kingdom Hearts, Final Fantasy et Yakuza sur Xbox. » La Xbox et le Japon se sont mélangés comme de l’huile et de l’eau pendant presque tout le temps de Microsoft dans le secteur des consoles, mais cela ne signifie pas qu’il n’y avait pas de potentiel pour que les titres japonais obtiennent de grandes sorties en Occident. Cette promesse semble se rapprocher de la réalité, les récentes cotes ESRB et PEGI révélant que, pour l’instant, le RPG très attendu Yakuza: comme un dragon viendra sur PS4 et l’environnement Xbox Series X, mais ne répertorie pas encore la PS5.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une confirmation explicite que la PS5 n’obtiendra pas le titre (après tout, elle sera prise en charge automatiquement via une compatibilité descendante), les nouvelles qui Comme un dragon ne viendra pas aux deux appareils de nouvelle génération n’est pas entièrement un choc étant donné le libellé et le verbiage utilisés par Microsoft dans sa promotion. Présentée comme «optimisée pour Xbox Series X», la Site Web de Yakuza: Like A Dragon est plein de descriptions sur les fonctionnalités améliorées. «Les jeux créés à l’aide du kit de développement Xbox Series X sont conçus pour tirer parti des capacités uniques de la Xbox Series X. Ils présenteront des temps de chargement, des graphismes, une réactivité et des fréquences d’images sans précédent jusqu’à 120 images par seconde.»

La bonne nouvelle est que Yakuza: comme un dragon voit toujours une sortie PS4 en Occident. Que ce soit ou non une version PS5 améliorée explicite ou simplement jouable via la rétrocompatibilité reste à confirmer par Sony et Sega, mais cette liste de classement jusqu’à présent ne présage rien de bon.

Yakuza: comme un dragon arrive sur PS4, Xbox One, Xbox Series X et PC cet automne.