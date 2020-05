Y aura-t-il une saison 9 pour The Vampire Diaries?

– Publicité –



Mises à jour de la saison 9 pour The Vampire Diaries: The Vampire Diaries est l’une des séries télévisées surnaturelles les plus célèbres. Le spectacle est réalisé sur la référence du livre intitulé The Vampire Diaries écrit par L.J.Smith. TVD a été si populaire que les fabricants ont dû en faire deux émissions distinctes. «Originals» et «Legacies» sont deux émissions réalisées à partir de The Vampire Diaries.

TVD a conclu que c’était un voyage de 8 saisons réussies avec 22 épisodes dans chaque saison. L’émission a été diffusée sur la chaîne CW. Le premier épisode de TVD est sorti en 2009. Depuis lors, les personnages de la série ont beaucoup traversé. En outre, le spectacle a gagné une immense popularité tout au long.

Alors, Will, il y aura une saison 9 pour The Vampire Diaries?

Au contraire, lorsque la série est sortie sur Netflix, la base de fans a doublé. Les téléspectateurs sont demandés la saison 9 pour l’émission. Bien que les créateurs aient conclu l’histoire, ils restent dans un dilemme pour la suite. Les créateurs ont réfléchi à la suite.

Parler du casting de la saison à venir. Le casting ne comprendra pas Elena Gilbert jouée par Nina Dobrev, Damon Salvatore joué par Ian Samerholder et Stefan Salvatore joué par Paul Wesley. Comme ils ont tous refusé de travailler pour la saison à venir. Il devient donc évident que de nouveaux visages seraient vus.

En raison d’un nouveau casting de l’émission, il est également prévu qu’un nouveau voyage soit repris. Nous pouvons nous attendre à une histoire interdépendante impliquant différents personnages. Cela pourrait être comme Originals and Legacies mais sous le nom de TVD. Pour l’instant, les fabricants y réfléchissent et en raison de la pandémie de coronavirus, rien n’a pu être confirmé. Nous vous donnerons les dernières mises à jour à ce sujet.

Pour plus de mises à jour sur la suite de The Vampire Diaries et d’autres émissions de télévision à venir, Restez connecté à Honk News!

