Y aura-t-il la saison 8 d’Orange Is The New Black? Qu’arrivera-t-il à Piper Kerman et à ses codétenus?

Bien que l’histoire de Piper Kerman et de ses codétenus soit malheureusement terminée. Orange Is The New Black Saison 8 avec d’autres saisons créées par Jenji Kohan, le scénario tiré des mémoires de Piper Kerman 2010 Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison écrit par Piper Kerman. La première saison d’Orange Is The New Black a été créée le 11 juillet 2013 sur le réseau de streaming vidéo Netflix.

La série Orange Is The New Black a aidé Netflix à se développer et à en faire un important producteur de télévision. De plus, la série Orange Is The New Black a apprécié et gagné des fans du monde entier. The Orange Is The New Black Season 7 serait la dernière de la saison confirmée par Netflix qui a été créée le 26 juillet 2019.

Dans Orange Is The New Black, nous avons découvert Piper Chapman joué par Taylor Schilling, elle a obtenu ce nom lors d’un procès pénal. Elle a été arrêtée et retournée en prison en raison de sa condamnation pour trafic international de drogue. L’objectif de la série Orange Is The New Black était de dépeindre le mode de vie des femmes détenues tout en traversant la vie des détenues en dehors de la prison à travers des flashbacks.

Taylor Schilling dans le rôle de Piper Chapman dans le rôle principal de la série aux côtés de Michael Harney dans le rôle de Sam Healy, Kate Mulgrew dans le rôle de Galina, Uzo Aduba dans le rôle de Suzanne, Natasha Lyonne dans le rôle de Nicky Nichols, Selenis Leyva dans le rôle de Gloria Mendoza, Laura Prepon dans le rôle d’Alex Vause, Jason Biggs comme Larry Bloom, et de nombreux autres membres de la distribution ont bien performé dans la série.

Le réseau de streaming vidéo Netflix a annoncé qu’il n’y aurait pas d’Orange Is The New Black Saison 8. La saison 7 serait la dernière saison d’Orange Is The New Black. La confirmation est arrivée avant la première d’Orange Is The New Black Season 7. De plus, sur les réseaux sociaux, le responsable a posté une courte vidéo où les acteurs discutent des expériences et de la gratitude pour l’opportunité. Orange Is The New Black est composée de 7 saisons et 91 épisodes. La série est la pièce la plus ancienne du service de streaming sur Netflix. Orange Is the New Black a ouvert la voie à des showrunners innovants de l’époque.

