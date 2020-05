Y a-t-il une scène de sexe secrète dans Harry Potter 3 sur la carte du maraudeur?

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban est le troisième livre et film de l’histoire épique en sept parties du garçon qui a survécu et de son parcours en grandissant. C’est aussi l’histoire où ils ont commencé à se sentir un peu plus adultes. Les acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, commençaient à vieillir et les hormones circulaient, ce qui nous amène à quelque chose qu’un utilisateur de Twitter a posté et qui a été trouvé lors d’une scène qui montrait La Carte du Maraudeur à l’écran. Harry Potter utilise la carte pour suivre où se trouvent les personnages à Poudlard, représentés par de petites empreintes de pas sur la carte. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, il semble que deux personnes dans le château se soient un peu… rapprochées. Regardez dans le coin inférieur.

J’ai trouvé la scène de sexe secrète dans Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban pic.twitter.com/3Sk0CdSJ7T – McLovin & # 039; (@IAmLuke_M) 12 avril 2020

Les fans de Harry Potter découvrent encore de nouvelles choses à ce jour

C’est fou que nous puissions prendre une série de films comme Harry Potter et trouver encore de petites choses comme ça que personne n’a encore signalées. Si vous deviez deviner, qui serait-ce? Auteur et créateur J.K. Rowling aime laisser tomber de petites pépites d’informations comme ça tout le temps, au grand dam des fans pour la plupart. Cela vous fait vous demander si les livres n’étaient jamais devenus des films en premier lieu, des choses comme ça apparaîtront-elles même?

Pour être honnête, je suis sceptique quant au fait que c’est une chose. Qui sait avec des images comme celle-ci, bien qu’il existe de nombreux exemples d’autres films pour enfants faisant des choses comme ça, insérant des blagues et des mots pour adultes dans des animations et autres, en particulier dans certains films Disney. Harry Potter ne semble pas être différent. Cela pourrait simplement être un cas de pause parfaite avant que les empreintes de pas ne soient complètement retournées ou quelque chose de cette nature. Je suppose que nous ne saurons jamais la vérité de ce qui se passe la nuit à Poudlard à moins que Rowling elle-même ne nous le fasse savoir.

