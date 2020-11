Y a-t-il un nouvel épisode de «SNL» diffusé cette semaine?

«SNL» est de retour, maintenant dans sa 46e saison. Le nouvel épisode le plus récent, diffusé le 7 novembre, a été animé par Dave Chappelle, avec les Foo Fighters comme invité musical. L’ouverture froide a vu Jim Carrey et Maya Rudolph monter sur scène alors que Joe Biden et Kamala Harris, respectivement, se réjouissent de la victoire électorale décisive de Biden sur Trump. Et oui, Alec Baldwin s’est présenté en tant que Trump pour jouer du piano et chanter une version très triste de «Macho Man» des Village People.

Avec Jim Carrey rejoignant pour jouer Joe Biden, Alec Baldwin joue à nouveau Donald Trump dans la saison 46 de «SNL». C’est la cinquième saison au cours de laquelle Baldwin jouera Trump. Dans la saison 45, il a fait huit apparitions au total dans les 18 épisodes de la saison raccourcie – y compris dans deux des trois épisodes de quarantaine.

Même s’il semble que Trump est sur le point de s’en sortir, nous ne devrions probablement pas nous attendre à ce que Baldwin disparaisse complètement pour l’instant – puisque Trump ne quitte réellement ses fonctions qu’en janvier, et il continue de protester contre son propre échec électoral entre-temps.

Et la bonne nouvelle pour ceux qui ont apprécié Carrey en tant que Biden est, eh bien, il semble que nous le verrons beaucoup plus au cours des quatre prochaines années.

Et il en va de même pour Maya Rudolph comme Kamala Harris cette saison. L’ancien membre de la distribution de «SNL» devrait être beaucoup cette année, et je pense que c’est quelque chose que presque tous ceux qui regardent le sketch peuvent être derrière.

Cette semaine, le samedi 14 novembre, il n’y aura PAS de nouvel épisode de «SNL». L’émission a commencé la saison 46 avec cinq épisodes d’actualité consécutifs, et il est maintenant temps de passer un peu de temps.

C’est en fait extrêmement rare pour nous d’avoir plus de trois épisodes «SNL» d’affilée, sans aucune interruption, mais l’élection était évidemment une circonstance particulière. Mais maintenant, étant donné qu’ils ne font généralement pas un nouvel épisode pendant la semaine de Thanksgiving, il est probable que nous n’obtiendrons pas un nouveau «SNL» avant décembre.

Il y a, comme d’habitude pendant les semaines d’arrêt, deux rediffusions le samedi soir. Le premier, à 22 heures, est un épisode de 1996 animé par Martin Short, avec No Doubt comme comédie musicale – il est difficile d’obtenir plus de 90 ans que cela. Ensuite, il y a une autre rediffusion à 11h30, et ce sera la première de la saison 46 qui a été animée par Chris Rock.

Vous pouvez être à peu près sûr que cette saison de «SNL» sera très politique pendant toute la durée. C’est une année électorale et une année incroyablement mouvementée, il a donc été difficile pour chacun d’entre nous de penser à autre chose qu’à la politique. Et, eh bien, peu de gens s’attendent vraiment à ce que les choses se calment autant, même maintenant que nous avons passé le jour des élections.

Le premier épisode est sorti avec des commentaires politiques, avec le débat ouvert à froid, un monologue très politique de Chris Rock et une discussion stupéfaite de l’infection COVID-19 de Trump par Michael Che sur Weekend Update.

Et «SNL» n’a pas ralenti avec son contenu politique, chaque ouverture à froid de la saison 46 concernant l’élection. Après cette esquisse de débat lors de la première, nous avons eu deux autres croquis de débat, un pour les candidats VP et un autre pour les candidats à la présidentielle, ainsi qu’un sur le duel des mairies depuis que Trump a été infecté par COVID-19 et a refusé de se soumettre aux mesures de sécurité.

«SNL» a tenté de s’éloigner de cet objectif politique au cours de la saison 44, mais n’a certainement pas hésité à la politique dans la saison 45 – une saison au cours de laquelle la réelle Elizabeth Warren est apparue pour jouer elle-même dans un sketch.

L’accent renouvelé sur la politique dans la saison 45 ne consistait pas seulement à se moquer de Trump, mais aussi à ridiculiser le cirque qui était à la veille des primaires démocrates. Non pas que la série de croquis ait en aucune façon évité de se moquer de Trump. La destitution a certainement été un sujet commun pour les sketches ouverts à froid cette saison.

Il y a eu celui où le Trump de Baldwin a parcouru sa liste de contacts pour essayer de trouver un réparateur qui pourrait arrêter la destitution, se terminant par un appel à Liev Schreiber jouant lui-même – Trump pensait que son personnage Ray Donovan, un fixateur de la série éponyme Showtime, était en fait une vraie personne.

Il y avait aussi celui où «SNL» a envoyé les audiences de destitution en faisant une parodie «Days of Our Lives» mettant en vedette Jon Hamm.

En ce qui concerne la folie avec la primaire démocrate, nous avons eu de nombreux grands camées dans les croquis du débat de la saison 45. La série a essayé plusieurs Joe Bidens différents l’année dernière, Woody Harrelson prenant le rôle à plusieurs reprises et Jason Sudeikis lui donnant une chance. ainsi que.

Ils ont également amené de nombreuses autres célébrités pour jouer d’autres candidats à la primaire Dem, notamment Lin-Manuel Miranda dans le rôle de Julian Castro, Larry David dans le rôle de Bernie Sanders, Rachel Dratch dans le rôle d’Amy Klobuchar, Fred Armisen dans le rôle de Michael Bloomberg et Will Ferrell dans le rôle de Tom Steyer. Maya Rudolph a également joué Kamala Harris à quelques reprises, et il était naturel qu’ils la gardent pour la saison 46.

Cela fait beaucoup de camées, et «SNL» a en fait réussi à brouiller presque tous ces gens dans un seul croquis – une parodie de débat de 12 minutes à partir d’un épisode de fin novembre. Miranda n’apparaissait pas dans celui-ci, mais il avait déjà joué le rôle de Castro en octobre dans une parodie de la mairie LGBTQ des démocrates qui était animée par Billy Porter en tant que lui-même.