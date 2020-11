XQC se fait prendre en train de sniper pendant Twitch Rivals

in

La convention virtuelle de Twitch a fourni aux fans une gamme de contenus différents au cours du week-end, tous disponibles dans le confort de leur maison. Une partie de cela a été une variété de tournois Twitch Rivals pour différents jeux, aucun ne provoquant autant de controverse que le tournoi Fall Guys.

Pendant ce tournoi, le streamer populaire XQC et son équipe cherchaient à défendre leur place dans le classement alors que l’équipe DrLupo semblait rattraper son retard. Ce qu’il a prétendu plus tard était une blague, XQC, et son équipe a décidé de diffuser en streaming leurs adversaires en les éliminant tous les deux.

Après avoir réussi dans ce, les deux équipes ont été éliminées, assurant que l’équipe de XQC finirait en tête du classement. Bien que ce soit censé être une blague amusante, certains streamers ne l’ont pas vu de cette façon et n’ont pas été impressionnés par sa performance.

Shroud qui faisait partie de l’équipe de DrLupo avec Tyler1 a soulevé le point qu’en raison du tournoi pour un prix en argent, XQC avait rompu les conditions de service et pourrait potentiellement être banni pour ses actions.

Bien que cela puisse être le cas, Tyler1 a exprimé qu’il espérait que XQC ne serait pas banni, suggérant plutôt qu’il devrait recevoir un avertissement sévère.

En ce qui concerne le prix en espèces, XQC a partagé une idée de la façon dont il peut compenser DrLupo pour l’argent qu’il aurait reçu s’il avait pris la place de XQC.

Actuellement, aucune mesure n’a été prise contre XQC, cependant, il a depuis publié une déclaration d’excuses via son Twitter.

Arrêtez de défendre mon partout sans raison. Nous sommes entrés dans le match final avec l’équipe de @DrLupo et @shroud. Nous n’aurions pas dû le faire et c’était mal. Je suis désolé pour mes actions. J’ai pensé que ce serait drôle. Cela n’a pas changé le résultat, mais c’était toujours malveillant. Pardon. – xQc (@xQc) 15 novembre 2020

