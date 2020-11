XQc était le streamer Twitch le plus regardé cette semaine après la controverse de Fall Guys

Blancheporte Crème yeux anti-poches - blanc

blanc - Bien-être : Regard sublime, frais et lumineux. Les principes actifs naturels de cette crème vont aider à remodeler le contour de l’œil et la cerne, et à décongestionner la poche en quelques semaines. L’œil paraitra plus vif et la peau plus douce et plus ferme. Plus de détails : - Appliquer sous le maquillage.