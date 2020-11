XIII remake devs s’excuse | PCGamesN

XIII est devenu un classique culte lors de son lancement en 2003, apportant des techniques visuelles d’ombrage cel-shading alors populaires à un cadre plus mature. Un nouveau remake de XIII lancé plus tôt cette semaine, et dire que la réponse n’a pas été gentille serait un euphémisme. Les joueurs torréfient ce jeu, au point que les développeurs ont présenté des excuses.

«Nous tenons à vous présenter nos plus sincères excuses pour les problèmes techniques du jeu», déclarent les développeurs dans un communiqué. «Dans son état actuel, XIII ne répond pas à nos standards de qualité et nous comprenons parfaitement les frustrations des joueurs. La pandémie a eu un impact sur la production du jeu à plusieurs niveaux. Le passage au travail à domicile pour les équipes a ajouté des retards inattendus dans le calendrier de développement et le processus d’assurance qualité. »

Un correctif du premier jour était destiné à résoudre «tous les problèmes», mais le développement a pris plus de temps que prévu. Un certain nombre de correctifs arriveront dans les prochains jours et semaines, à commencer par celui visant à résoudre «les problèmes les plus urgents concernant les contrôles, la fréquence d’images, les collisions, le rendu et le son».

Répertorier tout ce qui ne va pas avec le remake de XIII va prendre plus de temps que vous ou moi ne pouvons en épargner, mais les critiques de Steam sont actuellement «extrêmement négatives». Ils se sont débarrassés du cel-shading. Ils se sont débarrassés de la seule raison pour laquelle quelqu’un se souvient de XIII!

Si vous recherchez de vieux jeux appropriés, le XIII original est actuellement en vente au prix de 2,39 $ / 1,99 £ / 2,39 €.

