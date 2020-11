Xiaomi semble travailler sur une superbe solution de charge rapide de 200 W + pour un téléphone à venir

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi semble plus que prêt à nous surprendre avec un autre chargeur étonnant, comme actuellement, le Xiaomi Mi 10 Ultra est le téléphone doté du premier chargeur 120W au monde. Ce chargeur ultra-rapide peut remplir la généreuse cellule de batterie de 4500 mAh de l’appareil en une demi-heure ou moins. Maintenant, la société se tourne vers un chargeur encore plus difficile: un 200W + un, rapporte Android Central.

Une fuite dans le Le site Web basé en Chine Weibo nous dit que Xiaomi travaillerait sur un chargeur étonnant et très rapide et un téléphone capable de prendre en charge de telles vitesses. Avec cette charge ultra-rapide, un téléphone avec une cellule de batterie d’environ 4500 mAh serait capable de se charger complètement de 0 à 100% en seulement 15 minutes, voire moins.

Cependant, il est possible que des chargeurs rapides de plus de 100 W puissent dégrader la batterie d’un téléphone plus rapidement que prévu. Pour le moment, nous ne savons pas comment Xiaomi prévoit de s’attaquer à ce problème en ce qui concerne une solution de charge encore plus puissante de 200 W ou plus.

La fuite indique également que Xiaomi ne publiera pas de successeur du Mi MIX 3, du moins pas pour le moment. Le message indique que la société basée en Chine concentrera ses efforts sur écrans pliables pour téléphones et caméras selfie sous écran en 2021.