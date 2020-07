Xiaomi, Qualcomm pourrait apporter des paramètres de jeu de type PC à un futur téléphone

Xiaomi et Qualcomm travailleraient sur une suite de fonctionnalités GPU Turbo.

Cela vous permettrait de choisir différents profils de performances pour le GPU.

Cela pourrait également permettre aux utilisateurs de modifier des paramètres tels que l’anti-crénelage et le filtrage anisotrope.

De nombreux smartphones disposent aujourd’hui de fonctionnalités pour améliorer les performances de jeu, telles que les technologies GPU Turbo de Huawei et Hyper Boost d’Oppo. Cela s’ajoute aux modes de performance dédiés qui améliorent les performances du système en général au détriment de la durée de vie de la batterie.

Il semble cependant que Xiaomi et Qualcomm pourraient prendre les choses d’un cran de manière significative, en tant que pronostiqueurs fréquents Ice Universe réclamations le duo travaille sur une toute nouvelle suite GPU Turbo pour le rumeur Mi 10 Pro Plus. Consultez le tweet et les captures d’écran ci-dessous.

Super Leak : Xiaomi Mi10 Pro + a une caractéristique unique: Game Turbo, un mode développé par l’équipe GPU de Xiaomi et Qualcomm, qui est sans précédent. Vous pouvez l’utiliser pour ajuster les paramètres et les modes du GPU, y compris le réglage de la fréquence du GPU, etc. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9 – Univers de glace (@UniverseIce) 30 juillet 2020

Les images montrent la possibilité de choisir différents profils de performances GPU, à savoir par défaut, économiser de l’énergie, équilibré, de haute qualité et un profil personnalisé. Choisissez ce dernier et vous aurez quelques paramètres astucieux de type PC à modifier, tels que le filtrage anisotrope, le filtrage de texture et l’anti-aliasing.

On ne sait pas si ces paramètres s’appliqueraient à tous les jeux en général (comme le panneau de configuration de Nvidia sur PC) ou si les développeurs auraient explicitement besoin de prendre en charge GPU Turbo pour tirer parti de ces ajustements. Il serait néanmoins assez intéressant que des commandes visuelles plus granulaires arrivent sur les smartphones, vous donnant les outils pour obtenir l’équilibre performances / visuel que vous souhaitez.

Nous avons demandé à Qualcomm de commenter la fuite et si la fonctionnalité supposée pourrait être appliquée à d’autres téléphones. Nous mettrons à jour l’article si / quand ils nous reviendront.

