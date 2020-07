Xiaomi pourrait concevoir un téléphone qui est presque entièrement affiché avec un appareil photo 108MP

Le nouveau brevet Xiaomi a fait surface et il est étonnamment détaillé.

Le téléphone dispose d’un appareil photo 108MP avec un objectif extensible.

L’écran s’enroule autour du téléphone, avec un écran plus petit à l’arrière sous la caméra.

Un nouveau brevet Xiaomi vient de fuir et il détaille un téléphone avec un grand appareil photo 108MP. Il montre également des écrans fonctionnant presque tout autour de l’appareil.

Le téléphone Xiaomi potentiellement à venir avec écran partout et un appareil photo 108MP a été découvert par TechiesBlog, et il ressemble à un smartphone assez intéressant.

À partir de l’écran, ce qui distingue cet appareil est la façon dont il s’enroule autour de l’avant du téléphone, atteignant en fait l’arrière. Il y a un petit espace, puis un autre écran démarre. Ce deuxième écran à l’arrière pourrait servir de viseur, permettant à la caméra principale de servir également de caméra selfie pour l’appareil. La configuration de l’appareil de cette façon permet à l’avant du téléphone d’afficher un écran partout sans avoir besoin d’une caméra frontale.

Ce n’est pas la première incursion de Xiaomi dans un téléphone avec un écran enveloppant, car le Mi Mix Alpha semble disposer d’une technologie similaire.

L’autre élément clé de la conception de cet appareil est la caméra à l’arrière. Plutôt que de proposer plusieurs objectifs et capteurs, Xiaomi semble aller avec un très grand objectif. Il est 108MP avec un objectif extensible, ce qui pourrait permettre un zoom assez sérieux. Bien sûr, avoir une lentille mobile soulève des questions sur la résistance à l’eau et la durabilité. Jusqu’à l’annonce du téléphone, nous devrons attendre et voir si Xiaomi a une solution à ces problèmes.

Pour une demande de brevet, les photos sont assez détaillées, suggérant que ce téléphone peut être plus avancé que beaucoup de fuites. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’un brevet, il est possible que ce téléphone ne voit jamais vraiment la lumière du jour. Seul le temps nous le dira, mais j’espère que nous en apprendrons plus sur l’appareil photo 108MP présenté sur le brevet Xiaomi, car il semble assez prometteur.