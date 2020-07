Xiaomi pourrait avoir un téléphone avec une charge de 120 W le mois prochain

Crédit: David Imel / Autorité Android

Un téléphone Xiaomi avec une charge de 120 W semble avoir été certifié.

Le téléphone arbore la 5G et a déjà fait l’objet d’une rumeur pour un lancement en août.

Cela signifierait que Xiaomi rejoint Oppo, Realme et d’autres en proposant une charge de 120 W.

Nous avons vu de nombreuses nouvelles concernant les solutions de charge 120W et 125W au cours des derniers jours, car Oppo, Realme et Iqoo de Vivo confirment tous leur utilisation de la technologie.

Il semblerait que Xiaomi ait également rejoint la fête, car la fréquente pronostiqueuse Digital Chat Station a repéré un téléphone 5G avec une charge de 120W sur le site Web de certification 3C de la Chine.

La nouvelle certification phare d’accès réseau 3C de Xiaomi, confirmée comme étant équipée d’une tête de charge rapide MDY-12-ED, prend en charge la charge rapide 20V 6A jusqu’à 120W. Concentrez-vous sur la planification, actuellement le seul téléphone mobile à chargement rapide de cent watts annoncé [Eating Melon] – Digital Chat Station (@StationChat) 15 juillet 2020

Une capture d’écran révèle un numéro de modèle du M2007J1SC, tandis que le bascule prétend également qu’il s’agit d’un téléphone phare. Ce ne serait pas la première fois que ce numéro de modèle apparaît en ligne, car Digital Chat Station a précédemment déclaré qu’un téléphone portant ce numéro de modèle serait lancé en août.

En tout état de cause, il semble que nous pouvons ajouter Xiaomi à la liste des fabricants offrant une charge de 120 W ou plus au cours du second semestre de 2020. Nous espérons que ces marques offriront également un support pour une charge USB-PD rapide via ces solutions.

